Amed Sportif Faaliyetler-Sipay Bodrum FK maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında sahasında Sipay Bodrum FK ile 1-1 berabere kalan Amed Sportif Faaliyetler'in teknik direktörü Mesut Bakkal, "Son dakika gelen talihsiz bir gol. Hakikaten üzgünüm ama iyi oynamadık" dedi.



Bakkal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmada büyük bir stres yaşandığını ama bunu mazeret olarak görmediklerini söyledi.



Skordan dolayı üzgün olduğunu ifade eden Bakkal, şunları kaydetti:



"Öyle böyle golü bulduk. Gelen son dakika gol, hakikaten şaşkınım. Yani 10 kişiye karşı takım halinde hakikaten iyi oynamadık. Ben ileri diyorum, bizimkiler geri oynuyor, üzgünüm. Taraftara teşekkür ediyorum, hatta özür de diliyorum. Hakikaten muhteşem bir taraftar vardı, çok büyük avantajımız vardı. Son dakika gelen talihsiz bir gol. Hakikaten üzgünüm iyi oynamadık."









- Sipay Bodrum FK cephesi



Sipay Bodrum FK'nin teknik sorumlusu Sefer Yılmaz ise bugün güzel bir statta maç oynadıklarını söyledi.



Seyircilerin tribünleri doldurduğunun altını çizen Yılmaz, iki takım oyuncularının bu atmosfere uygun, güzel, centilmence, kaliteli ve Süper Lig havasında çok güzel bir maç oynadıklarını belirtti.



İki takımın teknik heyetini ve futbolcularını kutlayan Yılmaz, şöyle konuştu:



"Seyircilere ve televizyondan izleyenlere çok keyifli bir maç izlettiler. Biz daha ilk dakikada 10 kişi kaldık ama buna rağmen oyuncularımız hiç geri adım atmadı. 90-95 dakika çok iyi mücadele ettiler, birçok gol pozisyonuna da girdik. Tabii ikinci yarı biraz yorulduk. Burada Amedspor'un baskısı golü de getirdi ama biz yine geri adım atmadık. 10 kişi olmamıza rağmen 3-4 tane daha hücum oyuncusu soktuk ve son dakikada bir gol de hak ettik. Bodrumspor bugün bir puanı hak etti, yolumuza devam ediyoruz. Hedefimiz play-off'tan Süper Lig'e çıkmak. İnşallah da bunu başaracağız."







