Amed Sportif Faaliyetler'de teknik direktör Mesut Bakkal ile yollar ayrıldı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler'de teknik direktör Mesut Bakkal ile yolların ayrıldığı duyuruldu.
Giriş: 27.04.2026 - 14:38
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler'de teknik direktör Mesut Bakkal ile yolların ayrıldığı duyuruldu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "A Takım Teknik Direktörümüz Mesut Bakkal ve ekibiyle karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Mesut Bakkal ve ekibine kulübümüze sağladıkları katkılar için teşekkür eder, kendilerine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
