        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Amed Sportif Faaliyetler'in Süper Lig'e yükselmesi Diyarbakır'da coşkuyla kutlandı

        Giriş: 02.05.2026 - 20:47 Güncelleme:
        Kentin işlek noktalarında bir araya gelen taraftarlar, takımlarının Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK ile 3-3 berabere kalarak Trendyol Süper Lig'e yükselmesinin sevincini yaşadı.

        Kentte Ofis, Mahabad Bulvarı, Tesisler Kavşağı ve Park Orman bölgesinde toplanan taraftarlar, maçın sona ermesinin ardından meşale ve havai fişeklerle takımlarına sevgi gösterilerinde bulundu.

        Davul ve zurna eşliğinde halay çeken taraftarlar, ellerinde takımlarının bayraklarıyla tezahürat yaptı.

        Araçlarıyla şehirde tur atan taraftarlar, kentin birçok noktasında trafik yoğunluğu oluşturdu.

        Kentte taraftarların kutlaması devam ediyor.

        Öte yandan kutlamalar sırasında yorgun merminin isabet etmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

