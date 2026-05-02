Amed Sportif Faaliyetler'in Süper Lig'e yükselmesi Diyarbakır'da coşkuyla kutlandı
Amed Sportif Faaliyetler'in Süper Lig'e yükselmesi, Diyarbakır'da taraftarlar tarafından coşkuyla kutlanıyor.
Kentin işlek noktalarında bir araya gelen taraftarlar, takımlarının Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK ile 3-3 berabere kalarak Trendyol Süper Lig'e yükselmesinin sevincini yaşadı.
Kentte Ofis, Mahabad Bulvarı, Tesisler Kavşağı ve Park Orman bölgesinde toplanan taraftarlar, maçın sona ermesinin ardından meşale ve havai fişeklerle takımlarına sevgi gösterilerinde bulundu.
Davul ve zurna eşliğinde halay çeken taraftarlar, ellerinde takımlarının bayraklarıyla tezahürat yaptı.
Araçlarıyla şehirde tur atan taraftarlar, kentin birçok noktasında trafik yoğunluğu oluşturdu.
Kentte taraftarların kutlaması devam ediyor.
Öte yandan kutlamalar sırasında yorgun merminin isabet etmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
