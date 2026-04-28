Anne ve kızının öldüğü silahlı saldırıya ilişkin davanın sanıkları yeniden hakim karşısında

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde 4 yıl önce bayram ziyaretinden dönerken anne ve kızının öldüğü, baba ve 3 çocuğunun yaralandığı araca yapılan silahlı saldırıya ilişkin biri tutuklu 6 sanığın yeniden yargılanmasına başlandı.



Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin verilen hükümleri hukuka uygun bulmamasının ardından Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Sedat B, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Duruşmada, tutuksuz sanıklar Emrah H, Kadri F, Mehmet Emin H, Abdullatif F, Abdurrahman G. ve taraf avukatları ise hazır bulundu.



Saldırıda hayatını kaybeden anne Garibe (45) ve kızı Naime Dağ'ın (17) ailesi duruşmaya katılmadı.



Savunma yapan sanıklardan Sedat B. yargılama esnasında daha önce verdiği ifadelerini tekrarladığını belirtti.



Sanık Sedat B, "Abdurrahman Dağ ile hiçbir husumetim bulunmuyor. Ben onu neden öldüreyim ki? Hiçbir suçum olmadığı halde uzun bir süredir cezaevindeyim. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.



Tutuksuz sanıklar da üzerine isnat edilen suçlamaları reddederek, beraatleri yönünde karar verilmesini talep etti.



Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, tutuklu sanık Sedat B'nin cezalandırılması ve tutuksuz sanıkların da beraatine karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.



Saldırıda hayatını kaybeden ve yaralanan ailenin avukatları sanıkların cezalandırılması, sanık avukatları ise müvekkillerinin isnat edilen suçtan tahliye ve beraatlerine yönelik karar verilmesini talep etti.



Mahkeme heyeti, savunmaların ardından duruşmayı 15 Haziran'a erteledi.



Yerel mahkeme, sanıklar Sedat B, Abdullatif F, Emrah H. ve Abdurrahim G'yi "tasarlayarak kasten öldürme", "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 77 yıl hapis cezasına çarptırılmış, Kadri F, Mehmet Emin H'nin ise isnat edilen suçlardan beraatlerine karar vermiş, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi de verilen hükmü hukuka aykırı bulmuştu.



Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi Buyuransu Mahallesi mevkisinde 3 Mayıs 2022'de, 5 kişilik ailenin bulunduğu araca düzenlenen silahlı saldırıda anne Garibe ve kızı Naime Dağ yaşamını yitirmiş, baba Abdurrahman, çocukları Mahir, Mehmet ve kızı Songül Dağ da yaralanmıştı.

