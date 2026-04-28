        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Anne ve kızının öldüğü silahlı saldırıya ilişkin davanın sanıkları yeniden hakim karşısında

        Anne ve kızının öldüğü silahlı saldırıya ilişkin davanın sanıkları yeniden hakim karşısında

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde 4 yıl önce bayram ziyaretinden dönerken anne ve kızının öldüğü, baba ve 3 çocuğunun yaralandığı araca yapılan silahlı saldırıya ilişkin biri tutuklu 6 sanığın yeniden yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2026 - 15:57 Güncelleme:
        Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin verilen hükümleri hukuka uygun bulmamasının ardından Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Sedat B, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Duruşmada, tutuksuz sanıklar Emrah H, Kadri F, Mehmet Emin H, Abdullatif F, Abdurrahman G. ve taraf avukatları ise hazır bulundu.

        Saldırıda hayatını kaybeden anne Garibe (45) ve kızı Naime Dağ'ın (17) ailesi duruşmaya katılmadı.

        Savunma yapan sanıklardan Sedat B. yargılama esnasında daha önce verdiği ifadelerini tekrarladığını belirtti.

        Sanık Sedat B, "Abdurrahman Dağ ile hiçbir husumetim bulunmuyor. Ben onu neden öldüreyim ki? Hiçbir suçum olmadığı halde uzun bir süredir cezaevindeyim. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

        Tutuksuz sanıklar da üzerine isnat edilen suçlamaları reddederek, beraatleri yönünde karar verilmesini talep etti.

        Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, tutuklu sanık Sedat B'nin cezalandırılması ve tutuksuz sanıkların da beraatine karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

        Saldırıda hayatını kaybeden ve yaralanan ailenin avukatları sanıkların cezalandırılması, sanık avukatları ise müvekkillerinin isnat edilen suçtan tahliye ve beraatlerine yönelik karar verilmesini talep etti.

        Mahkeme heyeti, savunmaların ardından duruşmayı 15 Haziran'a erteledi.

        Yerel mahkeme, sanıklar Sedat B, Abdullatif F, Emrah H. ve Abdurrahim G'yi "tasarlayarak kasten öldürme", "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 77 yıl hapis cezasına çarptırılmış, Kadri F, Mehmet Emin H'nin ise isnat edilen suçlardan beraatlerine karar vermiş, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi de verilen hükmü hukuka aykırı bulmuştu.

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi Buyuransu Mahallesi mevkisinde 3 Mayıs 2022'de, 5 kişilik ailenin bulunduğu araca düzenlenen silahlı saldırıda anne Garibe ve kızı Naime Dağ yaşamını yitirmiş, baba Abdurrahman, çocukları Mahir, Mehmet ve kızı Songül Dağ da yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çağla Tuğaltay cinayetinde 4 komşu için fethi kabir talebi!
        Çağla Tuğaltay cinayetinde 4 komşu için fethi kabir talebi!
        Rebecca 7 yıl sonra oğlunu buldu! Velayeti aldı... Nazar gidiyor!
        Rebecca 7 yıl sonra oğlunu buldu! Velayeti aldı... Nazar gidiyor!
        Fenerbahçe seçim tarihini açıkladı!
        Fenerbahçe seçim tarihini açıkladı!
        Kral Charles'ın ABD ziyareti kritik öneme sahip
        Kral Charles'ın ABD ziyareti kritik öneme sahip
        Dönen para: 50 milyar TL! 70 kişi tutuklandı!
        Dönen para: 50 milyar TL! 70 kişi tutuklandı!
        G.Saray'da başarının sırrı istikrar!
        G.Saray'da başarının sırrı istikrar!
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Gülistan Doku soruşturmasında o mesajlar dosyada!
        Gülistan Doku soruşturmasında o mesajlar dosyada!
        Boğazdaki hareketli anlar kamerada! Gemi karaya oturdu, yalı hasar aldı!
        Boğazdaki hareketli anlar kamerada! Gemi karaya oturdu, yalı hasar aldı!
        "Dünya sıkıntılı dönemden geçiyor"
        "Dünya sıkıntılı dönemden geçiyor"
        İşte Tedesco döneminin karnesi!
        İşte Tedesco döneminin karnesi!
        İddia: Vance, Pentagon'un İran raporlarına şüpheyle yaklaşıyor
        İddia: Vance, Pentagon'un İran raporlarına şüpheyle yaklaşıyor
        Ödev doksan, fikir noksan! Üniversitelerde vekaleten düşünce dönemi!
        Ödev doksan, fikir noksan! Üniversitelerde vekaleten düşünce dönemi!
        “Süreyya” belgeseli çekiliyor
        “Süreyya” belgeseli çekiliyor
        Yapay zekaya göre şampiyon G.Saray!
        Yapay zekaya göre şampiyon G.Saray!
        "Onu derhal kovun!"
        "Onu derhal kovun!"
        12 yıllık evlilik sona erdi
        12 yıllık evlilik sona erdi
        Karahan’dan ‘sıkılaşma’ sinyali
        Karahan’dan ‘sıkılaşma’ sinyali
        Korku ve manzara aynı yerde: Derebaşı Virajları
        Korku ve manzara aynı yerde: Derebaşı Virajları
        Nasıl tanıştıklarını anlattı
        Nasıl tanıştıklarını anlattı

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da kaybolan 3 yaşındaki Yazgül için arama çalışması başlatıldı
        Diyarbakır'da kaybolan 3 yaşındaki Yazgül için arama çalışması başlatıldı
        Diyarbakır'da izinsiz kazı yapan 5 zanlı suçüstü yakalandı
        Diyarbakır'da izinsiz kazı yapan 5 zanlı suçüstü yakalandı
        İstinaf, Meryem'i 9 kurşunla öldüren eski sevgiliye verilen müebbet hapis c...
        İstinaf, Meryem'i 9 kurşunla öldüren eski sevgiliye verilen müebbet hapis c...
        Diyarbakır'da lokanta alevlere teslim oldu
        Diyarbakır'da lokanta alevlere teslim oldu
        Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 109 kişi yakalandı
        Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 109 kişi yakalandı
        Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli hakkında adli işlem ya...
        Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli hakkında adli işlem ya...