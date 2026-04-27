        Batman'da futbol akademi seçmeleri tamamlandı

        Amed Sportif Faaliyetler tarafından Batman'da genç yeteneklerin futbola kazandırılması amacıyla düzenlenen seçmeler sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2026 - 11:42 Güncelleme:
        Kulüpten yapılan açıklamada, Batman'da 500'ü aşkın gencin katılımıyla gerçekleştirilen akademi seçmeleri başarıyla tamamlandı.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Teknik ekibimiz tarafından yapılacak kapsamlı değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuçlar kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır. Seçmelere katılan tüm sporcularımızın gösterdiği azim, heyecan ve futbol sevgisi bizler için son derece kıymetlidir. Akademi süreçlerimizde kontenjanların sınırlı olması nedeniyle her adayla yolumuza devam etme imkanı bulunmasa da sahaya çıkan her sporcunun ortaya koyduğu emek ve gelişim potansiyeli kulübümüz adına umut vericidir. Seçilemeyen adaylarımızın futbol yolculuklarına aynı kararlılık ve inançla devam edeceklerine yürekten inanıyoruz. Seçmelere gösterilen yoğun ilgi ve güven için tüm sporcularımıza ve ailelerine teşekkür ederiz.
        Diğer iller için seçme tarihleri önümüzdeki günlerde açıklanacaktır."






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

