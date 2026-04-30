        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Bazı barolardan avukat Hatice Kocaefe'nin silahla vurularak öldürülmesine ilişkin ortak açıklama

        Bazı barolardan avukat Hatice Kocaefe'nin silahla vurularak öldürülmesine ilişkin ortak açıklama

        Diyarbakır Barosunun da aralarında bulunduğu 15 baro, Bursa'nın Gürsu ilçesinde meslektaşları Hatice Kocaefe'nin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin ortak kınama yayınladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2026 - 16:57 Güncelleme:
        Bazı barolardan avukat Hatice Kocaefe'nin silahla vurularak öldürülmesine ilişkin ortak açıklama

        Diyarbakır Barosunun da aralarında bulunduğu 15 baro, Bursa'nın Gürsu ilçesinde meslektaşları Hatice Kocaefe'nin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin ortak kınama yayınladı.

        Diyarbakır Barosunun sosyal medya hesaplarından yapılan, Adıyaman, Ağrı, Batman, Bitlis, Gaziantep, Hakkari, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Van Barosu Avukat Hakları Merkezlerinin de isimlerinin yer aldığı paylaşımda, meslektaşlarının silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmesinin derin üzüntü yaşattığı belirtildi.

        "Avukat, davanın tarafı değil, adaletin tesis edilmesinin zorunlu ve kurucu unsurudur. Avukata sıkılan her kurşun, aslında halkın hak arama hürriyetine ve demokrasiye sıkılmaktadır." ifadesinin yer aldığı paylaşımda, saldırganın en ağır cezayı alması için adli sürecin her aşamasının bölge barolarınca titizlikle takip edileceği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD Başkanı Trump: Almanya Şansölyesi kendi ülkesine zaman ayırsın
        ABD Başkanı Trump: Almanya Şansölyesi kendi ülkesine zaman ayırsın
        Hamaney: Hürmüz ve Körfez için yeni bir dönem başladı
        WP: Gerald R. Ford Orta Doğu'dan ayrılacak
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        Borsa tarihinde bir ilk
        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        Futbolcu cinayetinde iddianamenin iadesi talebi
        MSB: Disiplinin idamesi olmazsa olmazdır
        Ablasını vurmuş genç avukatı öldürmüştü... Flaş gelişme!
        Çalkantılı İran'da diplomasinin başı: Arakçi
        Burun ameliyatına giren genç kadın öldü!
        OPEC için sonun başlangıcı mı?
        Ersin Destanoğlu'na maaş dopingi!
        ABD'de gergin 'İran' oturumu
        12 Ağustos'ta Dünya'da yer çekimi duracak mı?
        Torreira'dan ayrılık iddialarına nokta!
        Yeni teşhis ve tedaviler ile beynimiz her yönden kuşatıldı
        "F.Bahçe'de gerçekler çok farklıydı"
        Ölümü sonrası iki isteğini açıkladı
        "Söylediklerim yanlış anlaşıldı"

        Eğitim-Bir-Sen Diyarbakır Şubesi İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırıy...
        Diyarbakır'da GETAT sağlık hizmeti sunuluyor
        Gülistan Doku soruşturmasında ailesinden DNA örneği alındı (2)
        Kulp'ta çığ ve heyelan nedeniyle hasar gören yollar onarılıyor
        Gülistan Doku'nun annesi ve babasının DNA örnekleri alındı
        Gülistan Doku soruşturmasında ailesinden DNA örneği alındı