Bazı barolardan avukat Hatice Kocaefe'nin silahla vurularak öldürülmesine ilişkin ortak açıklama

Diyarbakır Barosunun da aralarında bulunduğu 15 baro, Bursa'nın Gürsu ilçesinde meslektaşları Hatice Kocaefe'nin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin ortak kınama yayınladı.



Diyarbakır Barosunun sosyal medya hesaplarından yapılan, Adıyaman, Ağrı, Batman, Bitlis, Gaziantep, Hakkari, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Van Barosu Avukat Hakları Merkezlerinin de isimlerinin yer aldığı paylaşımda, meslektaşlarının silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmesinin derin üzüntü yaşattığı belirtildi.



"Avukat, davanın tarafı değil, adaletin tesis edilmesinin zorunlu ve kurucu unsurudur. Avukata sıkılan her kurşun, aslında halkın hak arama hürriyetine ve demokrasiye sıkılmaktadır." ifadesinin yer aldığı paylaşımda, saldırganın en ağır cezayı alması için adli sürecin her aşamasının bölge barolarınca titizlikle takip edileceği kaydedildi.

