        Diyarbakır Haberleri Çermik'te 1300 aileye nakdi destek yapılacak

        Çermik'te 1300 aileye nakdi destek yapılacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2026 - 12:25 Güncelleme:
        DİYARBAKIR(AA) - Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, Kaymakamlık koordinasyonunda 1300 aileye nakdi yardım yapılacak.


        Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Kaymakamlığı koordinesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla ilçemizdeki ihtiyaç sahiplerine yönelik nakdi destek programının hayata geçirileceği belirtildi.


        Bu kapsamda belirlenen 1300 aileye hanedeki nüfus durumuna göre farklı miktarlarda nakdi yardım yapılacağı ifade edilen açıklamada, destek ödemelerinin ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılamalarına katkı sağlamak amacıyla planlandığı kaydedildi.


        Sosyal devlet anlayışı doğrultusunda ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam edileceği vurgulanan açıklamada, Çermik Kaymakamlığının vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla yapılan sosyal yardımların sürdürüleceği ve ihtiyaç sahibi ailelerin her zaman yanında olmaya devam edileceğini ifade edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

