Çermik'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, çelenk sunuldu. Törene, Kaymakam Adem Karataş, Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, siyasi partilerin temsilcileri, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Törenin ardından Muharrem Akkılıç İlkokulu bahçesinde devam eden programda, öğrenciler tarafından şiirler okundu, gösteriler sergilendi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.