Çermik'te TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.
Çermik Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde düzenlenen fuarda, öğrencilerin hazırladığı projeler sergilendi.
Fuarın açılışına, Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Hayrettin Kızılarslan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Baran katıldı.
Karamehmetoğlu, Kızılarslan ve Baran, stantları gezerek, projeler hakkında bilgi aldı.
Karamehmetoğlu, yaptığı açıklamada, gençlerin azim ve emekle hazırladığı projeleri görmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirerek, "Bilime ve eğitime katkı sunan tüm öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.