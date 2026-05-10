CHP Genel Başkan Yardımcısı Tanrıkulu, Rojin Kabaiş'in ve Gülistan Doku'nun annelerini ziyaret etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili Sezgin Tanrıkulu, Anneler Günü dolayısıyla Rojin Kabaiş'in ve Gülistan Doku'nun annelerine ziyarette bulundu.



Tanrıkulu, yaptığı yazılı açıklamada, CHP Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Berk ve İl Kadın Kolları Başkanı Güler Koçyiğit ile Anneler Günü dolayısıyla, 15 Ekim 2024'te Van Gölü kıyısında cesedi bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in annesi Aygül Kabaiş ile Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun annesi Bedriye Doku'yu ziyaret ettiklerini belirtti.



Tanrıkulu, şunları kaydetti:



"Bir annenin evladına kavuşma umudunu ayakta tutması kadar güçlü bir duygu yoktur. Pek çok anne, çocuklarının akıbetini öğrenebilmek ve adalete ulaşabilmek için ağır bir mücadele veriyor. Gülistan ve Rojin'in akıbetinin aydınlatılması, yalnızca ailelerinin değil, hepimizin vicdani sorumluluğudur. Bu annelerin adalet talebi, hepimizin ortak talebidir. Anneler Günü’nde bir kez daha ifade etmek isterim ki evlatları için mücadele eden bütün annelerin yanındayız. Gülistan Doku ve Rojin Kabaiş için adalet sağlanana kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz."

