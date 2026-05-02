CHP'li Tanrıkulu, Süper Lig'e yükselen Amed Sportif Faaliyetler'i tebrik etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Trendyol 1. Lig'den Trendyol Süper Lig'e yükselen Amed Sportif Faaliyetler'i kutladı.



Tanrıkulu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Diyarbakırlılara ve taraftarlara da kutlamalara ilişkin çağrıda bulunarak, "Amedspor'un başarısı hepimizin ortak başarısı. Bunu en iyi şekilde kutlayalım ama sakın ha sakın, silah kullanmayalım, ateş etmeyelim. Bireysel silahlanmaya karşıyız, bir mutluluğun silahla kutlanmasına karşıyız. Yorgun mermilerin hangi felaketlere yol açtığını biliyoruz. Sizden ricamız lütfen silah kullanmayın, ateş etmeyin, ateş edenlere engel olun. Onlar bizden değil." ifadelerini kullandı.

