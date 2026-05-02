        Diyarbakır Haberleri CHP'li Tanrıkulu, Süper Lig'e yükselen Amed Sportif Faaliyetler'i tebrik etti

        CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Trendyol 1. Lig'den Trendyol Süper Lig'e yükselen Amed Sportif Faaliyetler'i kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2026 - 23:58 Güncelleme:
        Tanrıkulu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Diyarbakırlılara ve taraftarlara da kutlamalara ilişkin çağrıda bulunarak, "Amedspor'un başarısı hepimizin ortak başarısı. Bunu en iyi şekilde kutlayalım ama sakın ha sakın, silah kullanmayalım, ateş etmeyelim. Bireysel silahlanmaya karşıyız, bir mutluluğun silahla kutlanmasına karşıyız. Yorgun mermilerin hangi felaketlere yol açtığını biliyoruz. Sizden ricamız lütfen silah kullanmayın, ateş etmeyin, ateş edenlere engel olun. Onlar bizden değil." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı: VakıfBank-Eczacıbaşı!
