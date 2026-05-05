Dicle Üniversitesinde doğa yürüyüşü ve bisiklet turu etkinliği düzenlendi

Dicle Üniversitesinde (DÜ) sağlıklı yaşam, sosyal dayanışma ve çevre bilincine dikkati çekmek amacıyla doğa yürüyüşü ve bisiklet turu etkinliği gerçekleştirildi.



Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, rektörlük binası önünde başlayan etkinliğe, Rektör Prof. Dr. Kamuran Eronat, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Velat Şen, Genel Sekreter Doç. Dr. Mustafa Uğurlu Arslan, daire başkanları, DÜ İzci Kulübü üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.



Kampüs içindeki piknik alanı ve gölet çevresinde sona eren etkinlikte, katılımcılar belirlenen parkurda eş zamanlı yürüdü ve pedal çevirdi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Eronat, bu tür faaliyetlerin öğrencilerin fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sağladığını, üniversite olarak öğrenci kulüplerinin etkinliklerine destek vermeye devam edeceklerini belirtti.



Etkinlik, hatıra fotoğrafı çekimi ve ikramların ardından sona erdi.

