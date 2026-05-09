        Diyarbakır anneleri, Anneler Günü'nde evlatlarından gelecek müjdeli haberi bekliyor

        Diyarbakır anneleri, Anneler Günü'nde evlatlarından gelecek müjdeli haberi bekliyor

        ÖMER YASİN ERGİN - Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, Anneler Günü'nde evlatlarından gelecek müjdeli haberi bekliyor.

        Giriş: 09.05.2026 - 11:03
        Terör örgütü PKK tarafından dağa götürülen evlatlarına kavuşmak isteyen ailelerin Diyarbakır'da HDP il binası önünde 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 2441'inci gününde. Evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı, yurdun dört bir yanından gelenlerin de katılımıyla 385'e ulaştı.

        Büyük bir dayanışma ve kararlılıkla yürütülen oturma eylemi sayesinde 77 aile, evladını terörün pençesinden kurtarmayı başardı. Evlatlarının yolunu gözleyen diğer ailelerin umutlu bekleyişi devam ediyor.

        Oturma eylemi yapan anneler, "Anneler Günü"nde evlatlarından gelecek müjdeli haberi bekliyor.

        - "Evladım yanımda olsaydı dünya benim olurdu"

        Oğlu Ramazan için eylemini sürdüren anne Mevlüde Üçdağ, AA muhabirine, yıllardır gözü yaşlı bir şekilde Anneler Günü'nü karşıladığını söyledi.

        Evladını çok özlediğini, sürekli gözyaşı döktüğünü belirten Üçdağ, "Evladım yanımda olsaydı dünya benim olurdu. Oğlumu çok özledim. Onsuz Anneler Günü'nün hiçbir anlamı yok. Benim için en büyük hediye oğlumdur. Artık çocuklarımıza kavuşmak istiyoruz." dedi.

        - "Bana en güzel hediye oğlumun dönmesidir"

        Oğlu Bayram'a kavuşmak için evlat nöbeti tutan Ayten Elhaman da yıllardır evlatları için mücadele ettiklerini söyledi.

        Anneler olarak evlatlarına kavuşmak için mücadelelerine devam edeceklerini dile getiren Elhaman, "Anneler olarak buradayız, yılmadık, inşallah evlatlarımızı alacağız. 'Terörsüz Türkiye' süreci bütün anneler için bir umut oldu. Her sabah bir umutla geliyoruz. 77 evlat, annesine kavuştu, inşallah bizler de kavuşuruz. Biz 'Anneler Günü' nedir artık bilmiyoruz. Oğlum gittiğinden beri 'Anneler Günü' benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Bana en güzel hediye oğlumun dönmesidir." diye konuştu.

        - "Temennimiz bütün annelerin evlatlarına kavuşmasıdır"

        Anne Sariye Tokay ise oğlu Mehmet'e kavuşma umuduyla oturma eylemi yaptığını belirterek, yaz, kış, hastalık, salgın demeden evlat mücadelesini sürdürdüklerini ifade etti.

        Evlatlarına kavuşuncaya kadar mücadelelerinden vazgeçmeyeceklerini dile getiren Tokay, bir Anneler Günü'ne daha buruk girdiklerini söyledi.

        Tokay, şunları kaydetti:

        "Oğlum her Anneler Günü'nde hem benim hem de anneannesinin Anneler Günü'nü kutluyordu ama maalesef 15 yıldır ayrıyız. Bizim 'Anneler Günü'müz yok. Tek temennimiz bütün annelerin evlatlarına kavuşmasıdır."

        Oğlu Muhammed için oturma eylemi yapan Fatma Laçin de tek oğlunun kendisinden koparıldığını belirtti.

        Laçin, oğluna kavuşmak için mücadele ettiğini vurgulayarak, "Artık hiçbir ana ağlamasın inşallah." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

