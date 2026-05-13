Diyarbakır Eczacı Odası Başkanı Yaşar'dan 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü'ne ilişkin açıklama

Diyarbakır Eczacı Odası Başkanı Ahmet Turgay Yaşar, 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü dolayısıyla açıklama yaptı.





Yaşar, yaptığı yazılı açıklamada, Türk Eczacıları Birliği olarak bu yılki 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü temalarının "Sağlıklı Yaşamda Toplum Eczaneleri - Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinin Gücü: Eczacı" olarak belirlediklerini ifade etti.





Yaşar, şunları kaydetti:



"Türk Eczacıları Birliği, 70 yılı aşkın geçmişi ve 55 bin üyesinin gücüyle ilaca güvenli erişimin en önemli teminatlarındandır. Hastalarımızın ilaca ve sağlık ürünlerine en doğru danışmanlıkla ve en güvenilir şekilde erişebileceği tek adres eczanelerimizdir. Eczanelerimizin sunduğu birinci basamak sağlık hizmetinin sürekliliği, ancak ekonomik olarak güçlü ve mesleki bağımsızlığı korunmuş bir eczane yapısıyla mümkündür. Bilimsel eczacılığa, halk sağlığının korunmasına, mesleki değerler ile etik ilkelere olan bağlılığımızı vurguluyor, ülkemizin dört bir yanında görev yapan tüm meslektaşlarımızın 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü’nü kutluyoruz."



