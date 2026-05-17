        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Diyarbakır merkezli uyuşturucu operasyonunda 279 zanlı tutuklandı

        Diyarbakır merkezli uyuşturucu operasyonunda 279 zanlı tutuklandı

        Diyarbakır merkezli 23 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 322 şüpheliden 279'u tutuklandı.

        Giriş: 17.05.2026 - 15:09 Güncelleme:
        Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, gençlerin geleceğini karartan uyuşturucuyla mücadele kapsamında 14 Mayıs'ta kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdiklerini belirtti.

        Zorluoğlu, paylaşımında "Operasyonda gözaltına alınan 322 şüpheliden 279'u tutuklandı, 27'si hakkında adli kontrol kararı verildi, 16'sı da serbest bırakıldı. Diyarbakır'da uyuşturucu tacirlerine göz açtırmamaya kararlıyız." bilgilerini verdi.

        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Diyarbakır, Konya, Antalya, İstanbul, Hatay, Isparta, Burdur, Kastamonu, Kahramanmaraş, Zonguldak, Samsun, Ankara, Malatya, Bursa, Mardin, Mersin, Muğla, Şanlıurfa, Edirne, Bilecik, İzmir, Van ve Giresun'da uyuşturucu satıcılarına yönelik soruşturma kapsamında operasyon düzenlenmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
        Suikast girişimi son anda engellendi!
        Litvanyalı boksör şoföre saldırdı!
        Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Hangi takım ligden düşecek? İşte o ihtimaller
        Hamaney'in danışmanından Trump'a uyarı
        "ABD İran'a müzakereler için 5 şart öne sürdü"
        Washington savaş hesabı yaparken Tahran zamana oynuyor
        Şampiyon sezonun son maçına çıkıyor!
        Çıkan kavgada 3 kişiyi öldürdü
        Aynur'un hikayesi! Kemiklerini 21 yıl ev ev taşıdılar
        Bruce Willis artık çok yorgun
        Çernobil faciasının ardından hayalet kasabaya dönen Pripyat
        FBI davayı çözemedi: Tarihe geçen uçak kaçırma
        Kabine yarın toplanıyor
        Doktorların koyduğu tanıyı ilk kez açıkladı
        Fenerbahçe Eyüpspor karşısında!
        Sevgilisiyle annesini izlemeye gitti
        DSÖ'den Ebola alarmı! "Halk sağlığı acil durumu oluşturuyor"
        "van Dijk'ın G.Saray'a gelmesini çok isterim"
