        Diyarbakır Haberleri Diyarbakır merkezli uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 276 şüpheli yakalandı

        Diyarbakır merkezli 23 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 276 şüpheli yakalandı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2026 - 11:28 Güncelleme:
        İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen basın toplantısında, geleceği hedef alan, en büyük tehditlerden biri olan uyuşturucuyla mücadele kapsamında Diyarbakır'da gerçekleştirilen operasyon hakkında kamuoyunu bilgilendirmek için bir araya geldiklerini söyledi.

        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Diyarbakır merkezli çok kapsamlı bir operasyonun başarıyla gerçekleştirildiğini bildiren Çelik, ekiplerin sahada yürütülen teknik, fiziki, analitik çalışmaları sonucunda sokak düzeyinde uyuşturucu ticareti yapan, gençleri hedef alan ve kamuoyunda "torbacı" olarak ifade edilen sokak satıcılarına ve bunların deşifresine yönelik kapsamlı bir operasyonun bugün düzenlendiğini vurguladı.

        Şüphelilerin örgütsel bağlantıları, suç ilişkileri ve dağıtım mallarının detaylı bir şekilde ortaya çıkarıldığını ifade eden Çelik, bu kapsamda Diyarbakır merkezli Konya, Antalya, İstanbul, Hatay, Isparta, Burdur, Kastamonu, Kahramanmaraş, Zonguldak, Samsun, Ankara, Malatya, Bursa, Mardin, Mersin, Muğla, Şanlıurfa, Edirne, Bilecik, İzmir, Van ve Giresun olmak üzere toplam 23 ilde hedeflenen 302 adrese, tespit edilen 402 şüpheliye yönelik operasyonun başarıyla düzenlendiğini bildirdi.

        Çelik, "Operasyonda kahraman meslektaşlarımızdan, kolluk görevlilerimizden, emniyet teşkilatı personelimizden 2 bin 670 personelimiz görev almış. Operasyona, helikopter, dronlar ve 4 narkotik köpeği de eşlik etmiştir. Gece boyunca yürütülen operasyonlarda uyuşturucu arz zincirine Diyarbakır merkezli olmak üzere çok ciddi bir darbe vurulmuştur. Operasyon kapsamında hakkında işlem yapılan şahısların suç kayıtları incelendiğinde uyuşturucu madde ticaretinin yanı sıra kasten karalama, tehdit, hakaret, mala zarar verme, hırsızlık gibi yaklaşık 3 bin 75 farklı suç kategorisinde suçlara bulaştıkları gözükmektedir." ifadelerini kullandı.

        Uyuşturucunun sadece bireysel bir suç olmayıp birçok suçu da peşinden sürüklediğini, toplumsal yapıya ve değerlere zarar verdiğini kaydeden Çelik, uyuşturucuyla mücadele kapsamında gençleri ve çocukları korumanın en temel öncelikleri olduğunu dile getirdi.

        Ülkenin tüm yerinde uyuşturucuyla mücadeleyi 24 saat kesintisiz olarak yürüteceklerini belirten Çelik, başta okul çevreleri olmak üzere mahalle ve sokaklarda gençleri tehdit eden, onların yaşam alanını, geleceğini risk eden uyuşturucu tacirlerine yönelik mücadeleyi bırakmayacaklarını bildirdi.

        Güvenlik birimlerinin yalnızca sokaktaki satıcıyı değil bu kirli ağın finansörlerinin, organizatörlerinin, sevkiyatçılarının hangi noktada bu işin içine girmişlerse bütün alanlarda peşlerinde olacağını aktaran Çelik, operasyonda, 402 şüpheliden 276'sının yakalandığını belirtti.

        Operasyonun diğer boyutlarına ilişkin sürecin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde devam ettiğini kaydeden Çelik, operasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

        Uyuşturucuyla mücadele kapsamında bu yıl topyekün bir seferberlik ruhuyla bu işin içinde olan herkesi yakından takip edip gerekli yasal işlemleri yapılmak üzere adli mercilere gecikmeksizin ve hemen teslim etme iradelerinin çok net olduğunu anlatan Çelik, "Kurdukları her suç ağını, kullandıkları her yöntemi ve attıkları her adımı güvenlik güçlerimiz, kolluk birimlerimiz ülkemizin her sathında yakinen takip etmektedir. " diye konuştu.

        Toplantıya, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ömer Urhal, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tarık Hekimoğlu katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

