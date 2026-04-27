Canlı
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Diyarbakır merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 22 şüpheli tutuklandı

        Diyarbakır merkezli 41 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 111 zanlıdan 22'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2026 - 13:32 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, "yasa dışı bahisle bağlantılı para nakline aracılık etmek" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması" suçlarına yönelik eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 111 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

        Zanlılardan 42'si, emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

        Adliyeye sevk edilen 69 şüpheliden 22'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 40'ı adli kontrolle olmak üzere 47'si salıverildi.

        Soruşturma kapsamındaki MASAK raporunda işlem hacimlerinin 35 milyar 861 milyon 796 bin 103 lira 52 kuruş olduğu tespit edilmiş, dosya kapsamında 190 banka ve kripto para hesaplarına ve 14 şüphelinin suçtan elde ettikleri değerlendirilen, yaklaşık 10 milyon 750 bin lira değerindeki 9 otomobil, motosiklet ve 2 arsaya el konulmuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

