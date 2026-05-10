        Diyarbakır OSB Yönetim Kurulu Başkanı Fidan'dan açıklama

        Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan, açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2026 - 10:02 Güncelleme:
        Fidan, yaptığı yazılı açıklamada, Diyarbakır OSB'de gerçekleştirilen genel kurul sürecinin sanayicilerinin yüksek katılımı, demokratik olgunluğu ve sağduyusu içerisinde tamamlandığını ifade etti.

        Kendilerine duyulan güveni büyük bir sorumluluk olarak gördüklerini, bu güvene layık olabilmek adına yönetimle birlikte daha fazla çalışacaklarının sözünü verdiklerini belirten Fidan, şunları kaydetti:


        "Gerçekleşen seçim sürecinde bir kez daha görülmüştür ki Diyarbakır OSB'nin gerçek gücü üretim yapan, istihdam sağlayan ve şehrin ekonomisine katkı sunan sanayicilerimizin ortak iradesidir. Bizler bu ortak iradeye sahip çıkacak, hiçbir ayrım gözetmeden tüm sanayicilerimizin sesi olmaya devam edeceğiz. Bugünden sonra önceliğimiz, kırgınlıkları geride bırakarak birlik ve beraberlik içerisinde Diyarbakır OSB’yi daha güçlü yarınlara taşımaktır çünkü OSB'de rekabet değil dayanışma esastır. Bu çatı altında üretim yapan her sanayicimizin başarısı Diyarbakır’ın başarısıdır. Her fabrikanın bacasının tütmesi, her yeni yatırım ve her yeni istihdam bu şehrin geleceğine atılmış güçlü bir adımdır."

        Fidan, sadece bugünü değil geleceği de planlayan bir anlayışla hareket edeceklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:


        "Altyapıdan enerjiye, ulaşımdan yeni yatırım alanlarına, üretim kapasitesinin artırılmasından ihracatın güçlendirilmesine kadar her alanda sanayicimizin önünü açacak projeler üretmeye devam edeceğiz. Sanayicilerimizin sorunlarına hızlı çözümler üreten, şeffaf, ulaşılabilir ve ortak aklı esas alan bir yönetim anlayışıyla hareket edeceğiz. Diyarbakır OSB'yi yalnızca bölgenin değil, Türkiye'nin örnek üretim merkezlerinden biri haline getirmek için tüm gücümüzle çalışacağız. Sanayicilerimizle omuz omuza yürümeye, ortak iradeye sahip çıkmaya ve Organize Sanayi Bölgemizi daha güzel yarınlara taşımaya devam edeceğiz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

