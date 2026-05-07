Diyarbakır OSB'de sanayiciler altyapının modernizasyonuyla kesintisiz enerjiye ulaşacak

AHMET KAPLAN - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteğiyle Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) 1. ve 2. etabının elektrik altyapısında başlatılan modernizasyon çalışmasının tamamlanmasıyla sanayiciler kesintisiz enerjiyle üretimlerini sürdürecek.



Diyarbakır OSB'de Bakanlığın kredi desteğiyle geçen yıl haziran ayında hayata geçirilen "1. Etap ve 2. Etap Elektrik Altyapısının Geliştirilmesi Projesi" hızla sürüyor.



Bu kapsamda OSB'nin 1. ve 2. etaplarında elektrik hatlarının yer altına alınmasıyla ilgili yürütülen çalışmalarda fiziki gerçekleşme yaklaşık yüzde 70'e ulaştı.



Diyarbakır OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan, AA muhabirine, OSB'de 4 etapta faaliyet yürütüldüğünü, 5. etapta da yaklaşık 50 firma için arsa tahsisi yapıldığını söyledi.



OSB'nin genişlemesiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü ifade eden Fidan, 6. etap için de girişimlere başladıklarını belirtti.



Fidan, 4 etapta faaliyet yürüten 370 fabrikada 23 bin kişinin istihdam edildiği bilgisini paylaşarak, "Hedefimiz 50-55 bin çalışana ulaşmak. 5. ve 6. etapla beraber daha da ileri gideceğiz. Tek bir hedefimiz var, Diyarbakır'ı inşallah sanayi kenti yapacağız." dedi.



- "1. ve 2. etapta elektrik altyapısını komple yeniliyoruz"



OSB'nin 1. ve 2. etabındaki fabrikaların enerji ihtiyacının yaklaşık 28 yıl önce kurulan direkler üzerindeki açık hatlardan sağlandığına işaret eden Fidan, bu hatta çeşitli gerekçelerle sık sık elektrik kesintisi yaşandığını belirtti.



Fidan, "Rüzgar etkili olduğunda ya da aşırı yağışta elektrik kesintisi meydana geliyordu. En sıkıntılı olan kısım da elektrikte sürekli dalgalanma oluyordu ve bu da sanayicinin makinelerine ciddi bir şekilde zarar veriyordu. 1. ve 2. etapta elektrik altyapısını komple yeniliyoruz. Şu an çalışmaların yaklaşık yüzde 70'i bitmiş durumda. Bu yıl kentte etkili olan kar ve ardından devam eden yağmurlar projenin tamamlanmasında gecikmeye neden oldu." diye konuştu.



- "Kesintisiz üretim devam edecek"



Hedeflerinin bu çalışmayı 2-3 ay içerisinde tamamlamak olduğunu belirten Fidan, şunları kaydetti:



"Çalışma bittiği zaman enerji kesintileri artık ada ada olacak. Fabrikanın birinde arıza olması durumunda tüm OSB'nin değil, sadece o adanın elektriği kesilecek. Daha önce bir etapta 200 fabrika varsa tamamının elektriği kesiliyordu. Artık enerjide dalgalanma bitecek, temiz enerji alacaklar. Artık 'Kuş çarptı, elektrik gitti' olayı bitecek, dış etkenlerden etkilenen hatlarımız olmayacak. Tertemiz güzel bir görüntü olacak. Bütün hatlar yer altından merkezi sistemden beslenecek, sanayiciye yüzde 100 temiz enerji gidecek ve bununla kesintisiz üretim devam edecek."



Fidan, "Çalışma yüzde 100 Bakanlık desteğiyle, krediyle yapıldı. Düşük maliyetli. Yaklaşık 205 milyon lira gibi bir rakama mal oldu. Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.



- "Elektriğin kesilmemesi ülke ekonomisine katma değer sağlayacak"



OSB'nin 1. etabında yaklaşık 15 yıldır cam üretimi yapan bir firmanın yönetim kurulu başkanı Recep Yaşar, karşılaştıkları en büyük sorunun elektrik altyapısının yetersizliği olduğunu belirtti.



Yaşar, elektrikte sürekli yaşanan kesintilerin üretim kapasitelerini düşürdüğünü anlatarak, "Sık sık kesilen elektrik iş gücü kaybını yanı sıra maddi zarara yol açmaktaydı. Üretim sırasında elektriğin aniden kesilmesi fırın içerisindeki bütün camlarımızın patlaması demekti. Bazen bu 10-20 metrekareyi buluyordu. Çalışmanın bitmesiyle her şey düzene girecektir diye umuyoruz. Artık elektriğimiz kesilmeyecek, kanayan bu yara bitmiş olacak. Elektriğin kesilmemesi ülke ekonomisine katma değer sağlayacak." dedi.













