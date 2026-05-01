Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Diyarbakır, Şırnak ve Siirt'te İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı kınandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2026 - 14:50 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır İslami Sivil Toplum Kuruluşları öncülüğünde merkez Sur ilçesindeki Ulu Cami önünde bir araya gelen katılımcılar, tekbir getirip ABD ve İsrail karşıtı sloganlar attı.

        Grup adına açıklama yapan Diyarbakır İHH İnsani Yardım Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Recep Doğru, işgal sonrası Gazze'nin harabeye döndüğünü ve insanlık onurunun ayaklar altına alındığını söyledi.

        Her gün onlarca çocuk, kadın, yaşlı ve sivilin hayatını kaybettiğini vurgulayan Doğru, şunları kaydetti:

        "Gazze'de yaşananlar rakamların ötesine geçmiştir. Yaşanan vahşet, barbarlık ve insanlık dışı tüm uygulamalara seyirci kalmak, insani tüm değerlerin yitirilmesi anlamına gelmektedir. İşgal rejimi, Gazze'ye insani yardımların ulaşmasına engel olmaktadır. Bunun neticesinde bir halk, açlık, kıtlık ve ilaçsızlıkla ölüme terk edilmektedir. İşgal rejimi, sınır kapılarından insani yardımların geçişine engel olmakta, açlığı soykırım silahı olarak kullanmaktadır. Gazze'de silahların, bombaların katledemediği insanları işgal rejimi, açlık, kıtlık, ilaçsızlık ve susuzlukla yok etmektedir. Küresel Sumud Filosu, Gazze için denizlere yelken açarken insanlık onurunu yüklenerek büyük bir cesaret örneği sergilemiştir. Bu filo vicdanın, hakkın, cesaretin ve mazlumların safında yer almanın şerefine nail olmuştur."

        - Şırnak

        Şırnak'ta sivil toplum kuruluşları öncülüğünde İsmet Paşa Mahallesi'nde Ulu Cami'de cuma namazının ardından bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile İsrail ve ABD aleyhine sloganlar attı.

        Grup adına basın açıklamasını okuyan Kenan Eren, Gazze'de sivillerin hedef haline geldiği, yaşam alanlarının daraldığı ve insani yardımın tartışma konusu yapıldığı bir ortamın olduğunu söyledi.

        Eren, şöyle konuştu:

        "Küresel Sumud Filosu, Gazze'de yaşanan insani felakete dikkati çekmek ve bölgeye temel insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkmıştır. Bu tür girişimlerin hedef alınması, insani yardım faaliyetlerini suç gibi gösteren bir anlayışın ortaya çıktığını göstermektedir. Bu durum, kabul edilmesi mümkün olmayan bir noktadır. Bu hukuk tanımaz eyleme karşı uluslararası toplum sessiz kalmamalıdır. Ortak bir tutum alınması, uluslararası sistemin tutarlılığı açısından bir zorunluluktur."

        Program, İl Müftülüğü Din Hizmetleri Uzmanı Abdullah Tekdal’ın yaptığı dua ile son buldu.

        - Siirt

        Siirt'te de Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde cuma namazının ardından Halid Bin Velid Camisi önünde toplanan grup, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısına tepki gösterdi.

        Grup adına açıklama yapan Musa Doğrusever, Gazze'de yaşananların insanlığın ortak hafızasında derin bir yara olarak durmaya devam ettiğini dile getirdi.

        Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda yapılan saldırının kabul edilemez olduğunu belirten Doğrusever, "Uluslararası sularda seyrüsefer özgürlüğü, tüm devletlerin ve sivil girişimlerin ortak güvencesi altındadır. Bu ilkenin ihlal edilmesi, uluslararası düzenin temelini zedeleyen bir yaklaşımdır." dedi.

        Doğrusever, saldırıya toplumun sessiz kalmaması gerektiğini ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

