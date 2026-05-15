        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Diyarbakır Valisi Zorluoğlu başkanlığında erişilebilirlik toplantısı gerçekleştirildi

        Diyarbakır'da "Ulusal Erişilebilirlik Günü" kapsamında erişilebilirlik standartlarının geliştirilmesine yönelik toplantı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2026 - 14:00 Güncelleme:
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Murat Zorluoğlu başkanlığında Valilikte düzenlenen toplantıya, Vali Yardımcısı Muhammet Özyüksel, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tarık Hekimoğlu ile kurum müdürleri katıldı.

        Toplantıda kamu hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması, engelsiz yaşam anlayışının güçlendirilmesi, kurumlar arası koordinasyonun artırılması ve engelli bireylerin günlük yaşamını kolaylaştırmaya yönelik uygulamalar ele alındı.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından erişilebilirliğin hukuki dayanakları, izleme ve denetleme süreçleri, erişilebilirlik belgesi çalışmaları ile il genelindeki iyi uygulama ve eksikliklere ilişkin sunum yapıldı.

        Açıklamada görüşlerine yen verilen Zorluoğlu, kamu hizmetlerinin herkes için erişilebilir hale getirilmesinin önemine vurgu yaparak, erişilebilirliğin yalnızca fiziki düzenlemelerden ibaret olmadığını, bireylerin sosyal, kültürel ve ekonomik hayata eşit ve güvenli şekilde katılabilmesi açısından temel bir sorumluluk olduğunu belirtti.

        Erişilebilirliğin bir formalite olarak görülmemesi gerektiğini belirten Zorluoğlu, kamu kurumlarının yerel yönetimlerin ve ilgili tüm kuruluşların bu konuda daha hassas, koordineli ve sonuç odaklı bir çalışma yürütmesi gerektiğini vurguladı.

        Toplantıda, ayrıca kamu binaları, açık alanlar, kaldırımlar, toplu taşıma araçları, ibadethaneler ve sosyal alanlarda erişilebilirlik standartlarının titizlikle uygulanması, mevcut eksikliklerin tespit edilerek kısa sürede giderilmesi yönünde değerlendirmelerde bulunuldu.

        Diyarbakır'da erişilebilirlik kültürünün güçlendirilmesi amacıyla yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

