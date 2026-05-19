Diyarbakır ve çevre illerde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Diyarbakır, Batman, Mardin, Şırnak, Siirt, Bingöl ve Elazığ'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.



Diyarbakır'da Valilik önünde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.



Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenk Öztekin, burada günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.



Etkinlikte, halk oyunları, arbane ve sportif gösteriler sunan gençler, şiirler ve Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni okudu.



Törende, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı yunus polisleri, Türk bayrağı taşıyan milli sporcularla motosikletlerle alandan geçiş yaptı.



Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, farklı branşlarda başarı sağlayan milli sporculara ödül verdi, ardından Anıt Park'ta gençlik merkezleri tarafından açılan stantları gezdi.



Törene, 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Burak Özan, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Abdusselam İnceören, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, vali yardımcıları, kaymakamlar, askeri erkan, sporcular, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.



- Batman



Batman'da, Atatürk Parkı'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.



Etkinlikte, şiir okundu, halk oyunları ekibi, tekvando, karate ve jimnastik sporcuları gösteri sundu.



Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Şafi Özperk, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.



Törende, dereceye giren sporculara ödülleri verildi.



Törene, Batman Valisi Ekrem Canalp, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Koç, Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ekrem Doğan, kamu kurum ve kuruluşlarının, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.



- Mardin



Mardin'de, Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.



Artuklu Spor Salonu'nda devam eden törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.



Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların yapıldığı etkinlikte, öğrenciler şarkılar seslendirdi, şiirler okudu, halk oyunları ekibi ile çeşitli branşlardan sporcular gösteri sundu.



Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül verdi.



Törene, Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, kamu kurum ve kuruluşların, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.



- Şırnak



Şırnak'ta düzenlenen törende, Vali Birol Ekici, Belediye Başkan Vekili Mahmut Tatar, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, Vali Yardımcısı Muhammet Çiftci, İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak ve kamu kurumlarının temsilcilerinin katılımıyla Ömer Kabak Meydanı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyüş yapıldı.



Gençlerin 107 metrelik Türk bayrağını taşıdığı yürüyüşte, kamu kurumlarının araçlarıyla da konvoy yapıldı.



Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.



Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, burada günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.



Şiirlerin okunduğu, halk oyunları ve sporcuların jimnastik gösterilerinin yapıldığı etkinlikte, farklı spor dallarında başarı elde eden gençler ödüllendirildi.



Vali Ekici, daha sonra gençlik merkezleri tarafından açılan stantları gezdi.



- Siirt



Siirt'te, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.



Kapalı Spor Salonu'nda devam eden törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.



Şiirlerin okunduğu, sporcuların farklı branşlarda gösteri sunduğu etkinlikte, çeşitli yarışmalarda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.



Programda, Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya'ya sporcular tarafından çiçek takdim edildi.



Programa, Siirt 3. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Mustafa Durmaz, Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Coşkun, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen, İl Emniyet Müdürü Mehmet Özdemir, kamu kurumlarının temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.



- Bingöl



Bingöl Şehir Stadı'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.



Etkinlikte, farklı branşlardan sporcular, jandarma personeli ve halk oyunları ekibi gösteri yaptı.



Gençlik ve Spor İl Müdürü Mahmut Uğur Duyar, burada yaptığı konuşmada, gençlerin, spor, eğitim, bilim ve kültürle kendilerini geliştirerek Türkiye'yi daha güçlü yarınlara taşıyacaklarına yürekten inandığını belirtti.



Programda, Vali Cahit Çelik, 49. Komando Tugay Komutan Vekili Yarbay Mehmet Böberci ve Belediye Başkan Vekili Hasan Çeçen çeşitli yarışmalarda başarı elde eden öğrenci ve sporculara ödül verdi.



Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Sert, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik, Adalet Komisyonu Başkanı Cebrail Çelik, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, vali yardımcıları, kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.



- Elazığ



Valilik öncülüğünde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Gençlik Festivali, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Etkinliğe katılan Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, burada, 19 Mayıs'ın İstiklal Savaşı'na giden yolun adım adım örüldüğü çabanın başlangıcı olduğunu vurgulayarak, Türkiye Yüzyılı misyonuyla gençleri yarınlara en iyi şekilde hazırlamaya gayret gösterdiklerini ifade etti.



Hatipoğlu, Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi'ndeki "Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur" sözüne atıfta bulunarak, "İnanıyoruz ki gençlerimizin gözlerindeki umut ışığı hiçbir zaman için ülkemizi delalete düşürmeyecek, onlar muhtaç olduğu kudretin damarlarındaki asıl kanda olduğunu bilerek yarınlara kendilerini en iyi şekilde hazırlayacaklardır." dedi.



Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamed Eren de bir konuşma yaptı.



Konuşmaların ardından şiirlerin okunduğu programda, halk oyunları ekibi ve sporcular gösteri yaptı, Kırgızistan müzikal ekibi de ezgiler seslendirdi.



Etkinliğe, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Ümit Durmaz, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İl Emniyet Müdürü Aydın Karan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Alpaslan Doğan, kamu kurum ve kuruluşlarının, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

