        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Diyarbakır ve çevre illerde "Orman Benim" etkinliği düzenlendi

        Diyarbakır, Siirt, Elazığ, Batman ve Şırnak'ta "Orman Benim" kampanyası kapsamında ormanların korunmasına dikkat çekmek amacıyla çeşitli etkinlikler yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2026 - 15:24 Güncelleme:
        Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesi Kent Ormanı yerleşkesinde düzenlenen etkinlikte, katılımcılar tarafından çevredeki çöpler toplandı.

        Diyarbakır Orman İşletme Müdürü Davut Ayzit, etkinliğe destek veren katılımcılara teşekkür etti.

        Programa, Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve gönüllüler katıldı.

        - Siirt

        Siirt'te Valilik öncülüğünde Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Tillo Tabiat Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, yangına müdahale araçları tanıtıldı.

        Programda konuşan Vali Kemal Kızılkaya, Tarım ve Orman Bakanlığı himayesinde yürütülen kampanya ile Siirt'te de ormanların korunması ve farkındalık oluşturulması amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

        Orman yangınlarının büyük bölümünün insan kaynaklı olduğunu belirten Kızılkaya, "Orman yangınlarının önemli sebeplerinden biri de orman içinde bırakılan yanıcı atıklar ile kuru ot ve çalı çırpı gibi materyallerdir. Özellikle orman ve çevresindeki alanların temiz tutulması gerekiyor. Anız yangınları da ciddi risk oluşturuyor. Özellikle ağaçlık alanlara bitişik tarım arazilerinde çıkan anız yangınları üzücü sonuçlara yol açıyor. Anız yangınlarına karşı bu yıl da ciddi seferberlik yürüteceğiz." ifadelerini kullandı.

        Konuşmanın ardından protokol üyeleri ile öğrenciler ormanlık alandaki çöpleri topladı.

        Daha sonra Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

        Programda, Türk Kızılay Siirt Şubesi tarafından katılımcılara ikramda bulunuldu.

        Etkinliğe, Tillo Kaymakamı Tanju Çanakcıoğlu, Orman İşletme Müdürü Mustafa Göksu, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şanverdi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Siirt Şube Müdürü Nevzat Amcalar ile kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

        - Elazığ

        Elazığ'da, Valilik öncülüğünde Orman Bölge Müdürlüğü tarafından tarihi Harput Mahallesi'ndeki Göllübağ mevkisinde bulunan ormanlık alanda fidan dikimi etkinliği düzenlendi.

        Programa katılan emniyet ve jandarma personeli ile öğrenciler, sivil toplum kurulularının temsilcileri, kurum çalışanları ve vatandaşlar fidanları toprakla buluşturdu.

        Etkinliğe katılan Vali Numan Hatipoğlu, öğrencilerle alanda çevre temizliği yaptı.

        Hatipoğlu, burada, her yıl Türkiye'de büyük orman yangınlarının çıktığını ve bu yangınlarda adeta içlerinin yandığını söyledi.

        Daha yeşil bir vatan için her yıl milyonlarca fidanın toprakla buluşturulduğunu ifade eden Hatipoğlu, "Sadece Elazığ'da 20 milyonun üzerinde fidan, son 20 yıl içerisinde toprakla buluşturuldu, bölgemiz ağaçlandırıldı. Yine 2026 yılındaki hedefimiz de 1 milyonun üzerinde fidanı toprakla buluşturmak. Bu anlamda da özellikle orman teşkilatımıza, hem yangınlarla mücadelede hem de bu tür çalışmalardaki gayret ve emekleri için teşekkür ediyorum." dedi.

        Elazığ Orman Bölge Müdürü Mustafa Arpacı da ülke genelinde meydana gelen orman yangınlarını yüzde 97'sinin insan eliyle gerçekleştiğini belirtti.

        Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin de etkisiyle daha da tehlike altına giren ormanların korunması için herkesin sahip çıkması gerektiğini vurgulayan Arpacı, bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenlediklerini dile getirdi.

        - Batman

        Batman'da da Valilik öncülüğünde Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsü Necat Nasıroğlu Hatıra Ormanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, çöpler toplandı, fidan dikildi.

        Vali Ekrem Canalp, burada, orman yangınlarına karşı her türlü idari tedbirleri aldıklarını ama bu tedbirlerin dışında vatandaşların duyarlılığının da son derece önemli olduğunu belirtti.

        "Özellikle anız yangınları orman yangınları açısından en kritik hususlardan biridir." diyen Canalp, şöyle devam etti:

        "Çünkü anızla başlayan bir yangın geniş bir alana yayılıyor, o geniş alandan ormana girdiği zaman söndürülmesi son derece zor yangınlara sebebiyet veriyor. Bu sene de anız yangınlarıyla mücadelemizi, orman yangılarıyla mücadelemizi en etkin şekilde sürdüreceğiz."

        Programa, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, kamu kurumlarının temsilcileri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

        - Şırnak

        Şırnak'ta, Valilik öncülüğünde Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Kaymakam Çeşme köyü mevkisinde düzenlenen etkinlikte, yangına müdahale araçları tanıtıldı.

        Programa katılan protokol üyeleri ile öğrenciler ormanlık alanda çöpleri topladı.

        Orman İşletme Müdürü Reşit Tunç, etkinliğe destek veren katılımcılara teşekkür etti.

        Etkinliğe, Vali Birol Ekici, Belediye Başkan Vekili Mahmut Tatar, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Sezgin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürü Doğan Bayar ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

