Diyarbakır ve Mardin'de İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı kınandı

Diyarbakır ve Mardin'de sivil toplum kuruluşları temsilcileri, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısını kınadı.



Diyarbakır'da Eğitim Bir-Sen Şubesi binasında bir araya gelen üyeler adına açıklamayı okuyan Eğitim Bir-Sen Şubesi Sekreteri Recep Güneş, İsrail'in saldırdığı Küresel Sumud Filosu'nda Eğitim-Bir-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Ramazan Tekdemir'in de bulunduğunu belirtti.



Uluslararası karasularda gerçekleştirilen saldırı sonucunda, filoda bulunanlardan haber alamadıklarını ifade eden Güneş, şunları kaydetti:



"Bu kabul edilemez durum yalnızca bizleri değil insanlık onuruna sahip çıkan herkesi derinden yaralamaktadır. Sivil, barışçıl ve tamamen insani bir amaçla yola çıkan bir yardım filosuna yönelik bu müdahale, açık bir zorbalık, açık bir gasp ve açık bir insanlık suçudur. Uluslararası karasularında seyreden bir sivil yardım filosuna yapılan bu müdahale, hiçbir gerekçeyle meşrulaştırılamaz. İsrail terör şebekesi bir kez daha tüm dünyanın gözleri önünde uluslararası hukuku ayaklar altına almış, insanlık değerlerini hiçe saymıştır. Filoda bulunan 10 başkanımızdan ve diğer gönüllülerden hiçbir haber alamıyor oluşumuz endişemizi her geçen dakika büyütmektedir."



- Mardin



Mardin'in merkez Artuklu ilçesindeki Memur-Sen il binası önünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üyeleri, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısına tepki gösterdi.



Grup adına açıklama yapan Memur-Sen Mardin İl Başkan Yardımcısı Şeyhmus Demir, tamamen sivil, silahsız ve insani amaçlarla yola çıkan gönüllülerden oluşan bu girişime yönelik yapılan müdahalenin yalnızca bir güvenlik ihlali olmadığını, aynı zamanda uluslararası hukukun, insan haklarının ve vicdanın açıkça çiğnendiğini kaydetti.



Demir, "Uluslararası sularda gerçekleştirilen bu müdahale, hiçbir meşru zemine dayanmayan, hukuk dışı ve keyfi bir güç kullanımının tezahürüdür. Platformumuzun kıymetli üyeleri Memur-Sen Mardin İl Başkanı Abdulselam Demir ve Mardin İHH Yöneticisi Mehmet Atlı'nın da aralarında bulunduğu gönüllüler, bu onurlu insani görev sırasında işgalci güçler tarafından hukuksuz şekilde alıkonulmuştur." ifadelerini kullandı.



Açıklamanın ardından dua edildi.



Programa, HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şehzade Demir, HÜDA PAR Mardin İl Başkanı İsmail Çevik, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

