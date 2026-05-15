        Diyarbakır'da 1 işçinin öldüğü patlamaya ilişkin tesis sahibine 22 yıl hapis istemi

        AZİZ ASLAN - Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde geçen yıl peynir üretilen tesiste meydana gelen, 1 kişinin öldüğü ve 5 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin işletme sahibi tutuksuz sanık hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2026 - 11:10 Güncelleme:
        Ergani Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuksuz sanık Mehmet Emin Varol hakkında hazırlanan iddianame, Ergani Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, 25 Aralık 2025'te kırsal Bintaş Mahallesi'nde sanık tarafından işletilen peynir üretim tesisinde meydana gelen patlamada, Taner Erkul'un (25) hayatını kaybettiği, Ş.D. (16), İ.C. (18), İ.Ç. (49), K.D. (43) ve A.K'nin (32) yaralandığı anımsatıldı.

        İtfaiye olay raporunun da bulunduğu iddianamede, olayın oluş şekli ve çıkış sebebinin tahmin edilemediğinin tutanak altına alındığı kaydedildi.

        - Bilirkişi raporunda sanık yüzde 80 asli kusurlu gösterildi

        İddianamede yer alan bilirkişi raporunda şu ifadeler yer aldı:

        "İşletme sahibi sanık, yönetiminde bulunan personele, sürdürdüğü işle ilgili metodoloji geliştirmemiş, iş güvenliği gereklerini yerine getirmemiştir. Sanık, deneme amaçlı yeni üretim sisteminde oluşacak tehlikeler için önlem almamış, ısıtma kazanı ile üretimde bu kazandan sorumlu veya bu işi yapabilecek yeterliliğe sahip personel bulundurmamıştır. Makine ve teçhizat, basınçlı kaplar emniyet yönetmeliği gereğince ısıtma kazanın çalıştırılması ve bakımı konusunda kazan yeterlilik belgesine sahip personel bulundurması gerekirken bu işlemleri yapmadığı, sorumlu personel veya yönetici bulundurmadığı, çalışan personellerin kendi inisiyatifleriyle iş sürdürdüğü belirlenmiştir. İş yeri risk değerlendirmesi, acil durum planlarını hazırlatmadığı, acil durum planlarının bulunmaması sonucu patlamadan dolayı yaralılar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından enkaz altından çıkarılarak hastanelere ulaştırılmıştır. İş yeri yeterli sağlamlıkta (inşaat yeterliliği) bulunmamıştır. Sanık, kazanın meydana gelmesini sağladığı gerekçesiyle yüzde 80 oranında asli kusurlu görüldüğü kanaatine varılmıştır."

        Maktul Taner Erkul hakkında da raporda şu tespitlere yer verildi:

        "Maktul peynir üretiminde tecrübeli olduğu için işe alınmıştır. Tecrübeli olduğu iş kolunun dışında ısıtma kazanını çalıştırarak, ısıtma kazanın çalışmasını takip ederek işi sürdürmüştür. İş Kanunu'nda görevi dışında yüklenen işlerden yetkisini kullanarak işten kaçınmadığı, görevi ve yetkisi dışında basınçlı sisteme sahip kazanın çalıştırılması ve sütün kaynatılması konusunda faaliyet sürdürmüştür. Isıtma kazanında suyun ve basıncın kontrolünün yapılmadığı bu nedenle patlamanın meydana geldiği kanaati oluşmuştur. Maktul Erkul, yüzde 20 oranında asli kusurlu görüldüğü değerlendirilmiştir."

        Çermik Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünce gönderilen yazının da yer aldığı iddianamede, müdürlüklerine peynir işletim tesisi için yapılan bir başvuru veya talebin olmadığı gerekçesiyle herhangi bir denetimin yapılmadığı belirtildi.

        İddianamede, maktulün anne ve babası ifadesinde, olay sebebiyle herhangi bir şikayetlerinin olmadığını beyan ettikleri aktarıldı.

        - Tesisin ruhsatsız olduğu belirlendi

        İddianamenin sonuç kısmında şu değerlendirmede bulunuldu:

        "Sanık, ilgili mercilere başvuruda bulunmadan iş yerini ruhsatsız çalıştırmıştır. İş yeri açılmadan ve deneme üretimine geçilmeden, risk değerlendirmesi yaptırmadan iş yerinde kalorifer kazanını kullanmış. Çalışanlara yaptıkları işle ilgili eğitim vermemiş. İş yerinde gerekli iş sağlığı güvenliği organizasyonu ve denetim gözetim mekanizması kurulmamıştır. İşin yürütülmesinde kullanılan ekipmanları ve patlamanın meydana geldiği kazanın kurulumunu güvenli olarak yapmayıp, periyodik bakımlarını yaptırmamış. Isıtma kazanından sorumlu veya bu işi yapabilecek sorumlu personel bulundurmamış. İş yerine giren çıkan kişiler, çalışanlar ve çalışanların yaptığı işler hususunda gerekli gözetimi sağlamamış. Sanık hakkında bilinçli taksir nedeniyle TCK'nin 22/3. maddesi uyarınca artırım yapılması gerektiği değerlendirilmiştir.

        Sanığın dikkatsizliği, tedbirsizliği ve kusurlu davranışı nedeniyle taksirli eylemiyle meydana gelen iş kazası neticesinde maktulün ölümüne ve müştekilerin yaralanmalarına sebep olmuştur. Bu nedenle üzerine atılı suçu işlediğine ilişkin hakkında dava açmaya yeterli şüphe ve delil oluştuğu anlaşıldığından sanığın yargılanmasının yapılarak cezalandırılmasına karar verilmesi kamu adına iddia ve talep olunur."

        - İstenilen ceza

        İddianamede, tutuksuz sanık Varol hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

