        Diyarbakır Haberleri Diyarbakır'da "17. Mezopotamya Tarım ve Hayvancılık Fuarı" ilgiyle sürüyor

        Diyarbakır'da düzenlenen "17. Mezopotamya Tarım ve Hayvancılık Fuarı" ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2026 - 16:40 Güncelleme:
        Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasından (DTSO) yapılan açıklamaya göre, DTSO ve Mezopotamya Fuarcılık organizasyonuyla, Tarım ve Orman Bakanlığı, Valilik, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Dicle Üniversitesi Ziraat ve Veteriner fakülteleri, Diyarbakır Ticaret Borsası, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği ile Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliğinin desteğiyle Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuar 4. gününde devam ediyor.

        DTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erdal Avşar, Diyarbakır'ın Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden biri olduğunu belirtti.


        Avşar, kentin sadece üretim yapılan bir alan değil, aynı zamanda tarımsal potansiyelin güçlü şekilde hissedildiği bir coğrafya olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:


        "Bu topraklar sadece üretim yapılan bir alan değil, aynı zamanda tarımsal potansiyelin en güçlü hissedildiği bir coğrafyadır. Bu potansiyel doğru planlama, teknoloji ve yatırım ile desteklendiğinde Diyarbakır, yalnızca bölgenin değil, Türkiye'nin tarımsal üretiminde lokomotif rol üstlenen stratejik merkezlerden biri haline gelecektir. Geçen yıl 126 bin kişinin ziyaret ettiği fuara bu yıl katılım daha fazla. Bu yıl fuarımıza yalnızca kentimizden değil, çevre illerden ve Türkiye'nin dört bir yanından yoğun bir katılım var. Bu ilgi, Diyarbakır'ın tarımda üstlenebileceği rolün büyüklüğünü açıkça ortaya koyuyor. Doğru planlama ve yatırımlarla kentimizin, Türkiye'nin tarımsal üretiminde çok daha güçlü bir konuma ulaşacağına inanıyoruz. Fuar alanında sergilenen teknolojiler de bunun en somut göstergesidir. Yapay zeka destekli tarım uygulamaları, uydu teknolojileri, modern sulama sistemleri, çiftlik ekipmanları, traktör ve tarımsal mekanizasyonlar ile fide-fidan çeşitleriyle üretimin geleceği burada şekilleniyor. Çiftçilerimiz yalnızca ürünleri incelemiyor aynı zamanda yeni üretim tekniklerini öğreniyor, verimliliği artıracak çözümlerle buluşuyor."



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

