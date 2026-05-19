        Diyarbakır Haberleri Diyarbakır'da 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında fener alayı düzenlendi

        Diyarbakır'da 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında fener alayı düzenlendi

        Diyarbakır'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 157 metre uzunluğundaki Türk bayrağı ve meşalelerle fener alayı yapıldı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2026 - 21:51 Güncelleme:
        Valilik koordinasyonunda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte, katılımcılar tarihi Sur ilçesindeki Keçi Burcu önünde bir araya geldi.

        Gazi Caddesi güzergahından yürüyüşe geçen kortej, esnaf ve vatandaşlar tarafından alkışlandı.

        Arbane eşliğinde, meşaleler ve 157 metrelik Türk bayrağını taşıyan katılımcılar, marş söyleyerek Dağkapı Meydanı'na yürüdü.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenk Öztekin, yaptığı açıklamada, etkinliğe yoğun katılımın olduğunu belirtti.

        Öztekin, "Sporcularımız ve gençlerimiz burada. 157 metre uzunluğunda Türk bayrağıyla güzel bir etkinlik oldu. Katılan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

