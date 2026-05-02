Diyarbakır'da "2. Amed Kadın, Emek ve Kültür Sanat Buluşması" başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "2. Amed Kadın, Emek ve Kültür Sanat Buluşması" başladı.



Merkez Yenişehir ilçesindeki Dağkapı Meydanı'nda yapılan etkinlikte, Büyükşehir Belediyesi Kadın Politikaları Daire Başkanlığı bünyesinde eğitim alan kursiyerlerin el emeği ürünleri ile kültür ve sanat çalışmaları sergilendi.



İki gün sürecek program kapsamında "cam boyama", atıktan üretime: kadınlarla geri dönüşüm", "soğuk seramik" ve "tıbbi aromatik bitkilerle krem yapımı" gibi çeşitli atölye çalışmaları düzenlenecek.



Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, burada yaptığı konuşmada, etkinliğin kadın emeğinin görünür kılınmasına katkı sağlayacağını söyledi.



Etkinlikte üretici kadınların bir araya geldiğini ifade eden Küçük, "Üretmenin ne kadar güzel bir şey olduğunu, birlikte dayanışarak üretmenin ne kadar anlamlı olduğunu bir kez daha görüyoruz. Hepinize bereketli, güzel iki gün diliyorum. Akşam da burada halaylarımızla, şarkılarımızla sizlerle bir arada olmayı istiyoruz. Kadınlar daha fazla var olsun, daha fazla yan yana gelsin." ifadelerini kullandı.



Kadınların halay çektiği etkinlikte, stantlardaki ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.



Etkinlik yarın sona erecek.

