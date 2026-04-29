Diyarbakır'da "29 Nisan Dünya Dans Günü" etkinliği düzenlendi

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (DÜ) tarafından "29 Nisan Dünya Dans Günü" dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.



Dicle Üniversitesi Koreoloji ve Koreografi Kulübü (DÜKOK) öncülüğünde, Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü ve DÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünün (DÜBAP) desteğiyle 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, farklı şehirlerden gelen konuk topluluklarla birlikte yaklaşık 60 dans ve müzik sanatçısı sahne aldı.



Konuk dans topluluklarının performans sergilediği gecede, Devlet Konservatuvarı öğrencilerinin hazırladığı gösteriler izleyicilerden beğeni topladı.



DÜ Devlet Konservatuvarı Müdür Vekili Doç. Dr. Sonay Ödemiş, burada yaptığı açıklamada, 29 Nisan Dünya Dans Günü'nün UNESCO'nun tiyatro kolu tarafından ilan edildiğini ve tüm dünyada kutlandığını belirtti.



Etkinliğin bu yıl Diyarbakır'da ikinci kez düzenlendiğini ifade eden Ödemiş, "Bugün burada, izleyicilerimizle birlikte dünyanın dans günü olarak kabul edilen 29 Nisan'a özel temsilimizi gerçekleştirmek için bulunuyoruz. Diyarbakırlı sanatseverlere, insanları birleştiren dansın gücünü hatırlatmak istiyoruz. Yoğun ilgi de bunu gösteriyor. Bu gecede geleneksel danslardan yola çıkarak farklı kazanımlar elde ettik. İki perdelik gösterimiz oldukça keyifli geçti." dedi.



Programa, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.



