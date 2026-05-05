Diyarbakır'da 31 sikke ve obje ele geçirildi
Diyarbakır'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda 31 sikke ve obje ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Diyarbakır'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda 31 sikke ve obje ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında Çınar'da "Anadolu Mirası" operasyonu düzenlendi.
Operasyonda Roma, Bizans ve İslam dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 31 sikke ve tarihi obje ele geçirildi, şüpheli S.K. yakalandı.
Gözaltına alınan S.K, jandarmadaki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.