Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Diyarbakır'da "Afet Sağlık Tatbikatı" gerçekleştirildi

        Diyarbakır'da "Afet Sağlık Tatbikatı" gerçekleştirildi

        Diyarbakır'da afetlere hazırlık kapasitesini artırmak ve kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmek amacıyla "Afet Sağlık Tatbikatı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2026 - 17:21 Güncelleme:
        Diyarbakır'da "Afet Sağlık Tatbikatı" gerçekleştirildi

        Diyarbakır'da afetlere hazırlık kapasitesini artırmak ve kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmek amacıyla "Afet Sağlık Tatbikatı" düzenlendi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çınar ilçesindeki Göksu Barajı yerleşkesinde 8 Mayıs'ta gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği 6,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

        Deprem senaryosu üzerinden çok sayıda acil durum uygulamasının hayata geçirildiği tatbikatta, enkaz altındaki yaralılara müdahalenin yanı sıra yangın, Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) tehditler, kitlesel yaralanma ve suda boğulma vakalarına karşı operasyonlar yürütüldü.

        Tatbikat kapsamında ayrıca hava yolu ile hasta ve yaralı tahliyesi, sahra hastanesi kurulumu ve işletilmesi ile mobil haberleşme sistemleri eş zamanlı olarak devreye alındı.

        Süreçte, Hastane Afet Planı (HAP) ve İl Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi (İL SAKOM) senaryoları da aktif şekilde uygulandı.

        Paydaş kurumların katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda, 255 personel, 44 araç, helikopter ve bot yer aldı.


        Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Emre Asiltürk, tatbikatın olası afetlere karşı hazırlıklı olma noktasında kritik önem taşıdığını belirtti.

        Asiltürk, şunları kaydetti:

        "Gerçekleştirdiğimiz bu kapsamlı tatbikat ile hem müdahale kapasitemizi hem de kurumlarımız arasındaki koordinasyon gücünü sahada test etme imkanı bulduk. Diyarbakır olarak afetlere hazırlık çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Kazakistan ile ticaret hacmimiz 10 milyar dolara yaklaştı"
        "Kazakistan ile ticaret hacmimiz 10 milyar dolara yaklaştı"
        İthal altını ocaklarda erittiler
        İthal altını ocaklarda erittiler
        Arsa tartışmasında yeğeni olan kadını öldürdü!
        Arsa tartışmasında yeğeni olan kadını öldürdü!
        Abdülkerim Bardakcı'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Abdülkerim Bardakcı'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Çatıya yıldırım düştü! Yaralılar var!
        Çatıya yıldırım düştü! Yaralılar var!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türk Dünyası' makalesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türk Dünyası' makalesi
        Yargıtay, Hande Çinkitaş kararının gerekçelerini açıkladı! Kan donduran ayrıntılar...
        Yargıtay, Hande Çinkitaş kararının gerekçelerini açıkladı! Kan donduran ayrıntılar...
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        MSB'den deniz yetki alanları kanun çalışması açıklaması
        MSB'den deniz yetki alanları kanun çalışması açıklaması
        Etimesgut Havalimanı'nda yoğun çalışma
        Etimesgut Havalimanı'nda yoğun çalışma
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        Fenerbahçe’den Salah bombası!
        Fenerbahçe’den Salah bombası!
        Evliliklerinin 10'uncu yılını kutladı
        Evliliklerinin 10'uncu yılını kutladı
        Ronaldo'dan yeni medya yatırımı
        Ronaldo'dan yeni medya yatırımı
        Elon Musk'ın bu konuda da fikri var
        Elon Musk'ın bu konuda da fikri var
        Bozkırın ortasında saklı cennet!
        Bozkırın ortasında saklı cennet!
        Cannes'da boy gösterdiler
        Cannes'da boy gösterdiler
        'Hiyerarşi' krizi
        'Hiyerarşi' krizi
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi: Tayvan kritik konu
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi: Tayvan kritik konu
        Zirvede 104 hafta!
        Zirvede 104 hafta!

        Benzer Haberler

        AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ayşe Sula Köseoğlu Çermik'i ziy...
        AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ayşe Sula Köseoğlu Çermik'i ziy...
        Diyarbakır'da el emeği ürünler tarihi mekanlarda sergilendi
        Diyarbakır'da el emeği ürünler tarihi mekanlarda sergilendi
        Diyarbakır'da "İhracatın Finansmanı ve Yeni Nesil İhracat Destekleri Zirves...
        Diyarbakır'da "İhracatın Finansmanı ve Yeni Nesil İhracat Destekleri Zirves...
        Vali Murat Zorluoğlu Çermik ilçesinde ziyaretlerde bulundu
        Vali Murat Zorluoğlu Çermik ilçesinde ziyaretlerde bulundu
        Muazzez Sümer Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yıl sonu sergisi
        Muazzez Sümer Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yıl sonu sergisi
        İhracat Genel Müdürü Yalçınkaya: "Doğrudan ihracatın kapıları açılırsa Diya...
        İhracat Genel Müdürü Yalçınkaya: "Doğrudan ihracatın kapıları açılırsa Diya...