        Diyarbakır Haberleri Diyarbakır'da "Aile" temalı liseler arası İngilizce tiyatro yarışması tamamlandı

        Diyarbakır'da "Aile" temalı liseler arası İngilizce tiyatro yarışması tamamlandı

        Diyarbakır'da lise öğrencilerinin İngilizceyi sanatla buluşturduğu "Young Voices on Stage (Sahnedeki Genç Sesler)" projesi, düzenlenen gala gecesi ve ödül töreniyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2026 - 12:32 Güncelleme:
        İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimince, "Aile Yılı" dolayısıyla lise öğrencilerinin İngilizceyi yaratıcı ve sanatsal biçimde kullanmaları, drama yoluyla iletişim, özgüven ve takım çalışması becerilerinin geliştirilmesi ve aile kavramının sevgi, dayanışma ve kültürel değerler çerçevesinde sahneye taşınması amacıyla yarışma düzenlendi.

        Kent genelinde 18 okuldan yaklaşık 190 öğrencinin katıldığı yarışma 1 ay sürdü.

        Kayapınar Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonu'nda sahnelenen oyunlar, Dicle Üniversitesi akademisyenlerinden oluşan jüri tarafından dil kullanımı, sahne performansı, dekor ve kostüm gibi kriterlere göre değerlendirildi.

        Yarışmada birinci olan Kayapınar Fen Lisesi tiyatro ekibi, Kayapınar Halk Eğitimi Merkezi Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen gala gecesinde "A Wake-Up Call (Uyanış Çağrısı)" oyunuyla izleyiciyle buluştu.

        Tiyatro yarışması, dereceye giren okulların öğrenci ve danışman öğretmenlerine ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

        Programa, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Şirine Eronat, ilçe milli eğitim müdürleri, akademisyenler, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

