        Diyarbakır Haberleri Diyarbakır'da Amed Sportif Faaliyetler taraftarı, Süper Lig yolundaki maçı dev ekrandan izledi

        Diyarbakır'da Amed Sportif Faaliyetler taraftarı, Süper Lig yolundaki maçı dev ekrandan izledi

        Diyarbakır'da Amed Sportif Faaliyetler'in taraftarı, takımlarının Süper Lig için Alagöz Holding Iğdır FK deplasmanında oynadığı maçı dev ekranlardan takip etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2026 - 18:38 Güncelleme:
        Diyarbakır'da Amed Sportif Faaliyetler taraftarı, Süper Lig yolundaki maçı dev ekrandan izledi

        Diyarbakır'da Amed Sportif Faaliyetler'in taraftarı, takımlarının Süper Lig için Alagöz Holding Iğdır FK deplasmanında oynadığı maçı dev ekranlardan takip etti.

        Trendyol 1. Lig takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, Süper Lig için Alagöz Holding Iğdır FK ile deplasmanda karşılaştı.

        Maçtan 3-3 berabere ayrılarak Süper Lig'e çıkmayı başaran Amed Sportif Faaliyetler'in mücadelesini kentteki taraftarlar dev ekranlardan izledi.

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince merkez Kayapınar ilçesindeki Kent Meydanı ile Park Orman'da kurulan ekranlardan karşılaşmayı izleyen taraftarlar, ellerinde takımlarının bayraklarıyla destekte bulundu.

        Karşılaşmayı izleyen taraftarlardan Ayhan Demirbaş, "Çok heyecanlıyız gerçekten kelimelerle anlatılacak şeyler değil bunlar. Yıllardır bu şehir buna hasret. Çok şey söylemek istiyorum ama kelimelerin kifayetsiz kaldığı yerdeyiz." ifadelerini kullandı.

        Seyfullah Tari de, "Bize bu gururu yaşatan futbolcularımız olmak üzere tüm kulüp üyelerine teşekkür ediyorum. Amed bu maçı ezelden bekliyordu, 16 yıllık hasret sona erdi ve Süper Lig'deyiz." dedi.

        Esra İpek ise çok mutlu olduklarını dile getirerek, "İşte Amed, işte taraftar. İşte Amed'in gözü. Bu taraftar öyle bir şey yaptı ki kendi oyuncularını hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Şu anı görüyorsunuz zaten. Çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

        Bu arada maçın tamamlanmasının ardından çok sayıda taraftar, araçlarıyla takımlarının Süper Lig çıkmasını kutlamak için konvoylar oluşturarak, tur atmaya başladı.

        Kentin farklı noktalarında bir araya gelen taraftarlar takımlarının Süper Lig'e çıkmasının sevincini havai fişeklerle kutladı.




        - Tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıktı

        Amed Sportif Faaliyetler, Alagöz Holding Iğdır FK ile 3-3 berabere kalarak tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükseldi.

        Diyarbakır ekibi, 2023-2024 sezonunda mücadele ettiği 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyon olarak 1. Lig'e çıkmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

