        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Diyarbakır'da Amed Sportif Faaliyetler'in Süper Lig'e yükselmesine ilişkin kutlamalarda 11 kişi yaralandı

        Diyarbakır Valiliği, Amed Sportif Faaliyetler'in Süper Lig'e yükselmesi nedeniyle yapılan kutlamalarda 11 kişinin yaralandığını, 10 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

        Giriş: 03.05.2026 - 12:56 Güncelleme:
        Valilikten yapılan açıklamada, 2–3 Mayıs'ta Diyarbakır'da gerçekleştirilen şampiyonluk kutlamaları sırasında bazı olumsuz olayların meydana geldiği belirtildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Kutlamalar esnasında ateşli silah kullanımı (yorgun mermi), kesici aletle yaralama ve havai fişek kaynaklı kazalar sonucu 8'i yetişkin, 3'ü çocuk olmak üzere 11 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı, tedavilerinin sağlık kuruluşlarında sürdüğü ve genel durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olaylara ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında çeşitli nitelikte silah ve suç unsurları ele geçirilirken olaylarla bağlantılı olduğu değerlendirilen 10 şüpheli gözaltına alındı."

        Şüphelilerle ilgili adli ve idari işlemlerin sürdüğü ifade edilen açıklamada, kutlamaların can güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek şekilde yapılmasının önemine dikkati çekerek vatandaşlara sağduyu ve dikkatli olmaları çağrısında bulunuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Ev yangınında facia! 1 bebek hayatını kaybetti!
        Suç, para ve bahis: Küresel sistemin anatomisi bu kitapta
        Bayram tatili 9 güne çıkacak mı?
        Gelinini öldüren kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı!
        "Keşkelerle dolu bir sezon!"
        Okul saldırısından bir kahreden haber daha!
        "Futbolla şaka olmaz!"
        "İsrail, ABD'nin İran'a saldırı olasılığına hazırlanıyor"
        ABD'de Almanya kararına ilişkin: "Son derece endişeliyiz"
        15 yaşında töre kurbanı oldu! 50 metrelik viyadükten atıldı!
        Ücretsiz konsere milyonlar akın etti
        Her yerde yağmur var! Meteoroloji'den peş peşe uyarılar!
        Galatasaray'ın deplasman kabusu!
        Küba'dan Trump'a yanıt
        Donald Trump'tan İran'a dair açıklamalar
        Uzmanlar ünlüleri uyarıyor
        Aşk iddialarına sessiz kaldı
        Bir çocuk ve bir şempanze kardeş gibi büyütüldü
        North Sentinel Adası'nın izole kabilesi
        İsim krizi
