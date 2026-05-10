        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Diyarbakır'da "Annemle Benim Şenliğim" etkinliği düzenlendi

        Diyarbakır'da Anneler Günü dolayısıyla, "Annemle Benim Şenliğim" etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2026 - 14:20 Güncelleme:
        Valilik, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Mehmet-Esra Cansız Vakfı işbirliğinde merkez Sur ilçesindeki İçkale Müze Kompleksi'nde yapılan etkinliğe, yaklaşık 200 anne çocuklarıyla katıldı.

        Müzik dinletisinin sunulduğu etkinlikte, çocuklar kaşıkla yumurta yarışmasına katıldı.

        Yüzleri palyaçolar tarafından boyanan çocuklar düzenlenen etkinliklerle güzel vakit geçirdi.

        Mehmet-Esra Cansız Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve iş insanı Mehmet Cansız, gazetecilere yaptığı açıklamada, Anneler Günü dolayısıyla düzenledikleri etkinliğe katılan annelerin çocuklarıyla keyifli zaman geçirdiğini söyledi.

        Cansız, "Annelerle güzel bir gün geçiriyoruz. Tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum." dedi.

        Çocuğuyla etkinliğe katılan anne Sultan Akdemir de etkinliğe katılan annelerin çocuklarıyla keyifli vakit geçirdiğini dile getirdi.

        Etkinliğin düzenlenmesinde katkısı olanlara teşekkür eden Akdemir, "Bir gün de olsa sıkıntılarımızı, dertlerimizi unuttuk. Çok güzel bir gün oldu." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

