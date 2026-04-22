        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Diyarbakır'da artan yağış buğdayda yüksek verim beklentisini artırdı

        Diyarbakır'da bu yıl artan yağışla buğdayda verim artışı bekleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2026 - 11:46 Güncelleme:
        Türkiye'de ekilebilen tarım alanı bakımından önemli konumda bulunan Diyarbakır'da geçen üretim sezonunda yeteri kadar yağış düşmemesi tarımsal üretimde gerilemeye neden oldu.

        Bu üretim sezonunda ise kar yağışları ve ardından devam eden yağmurla, yağışta uzun yıllar ortalamasının geride bırakıldığı ilde, başta buğday olmak üzere tarımsal ürünlerde yüksek verim beklentisi arttı.

        - Geçen yıla göre yağışta yüzde 258 artış yaşandı

        Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan, AA muhabirine, ilin yaklaşık 6,5 milyon dekar tarım alanına sahip olduğunu, bu alanın 1,5 milyonunda sulu, 5 milyonunda ise kuru tarım yapıldığını söyledi.

        Buğday üretiminde Türkiye'de 3'üncü, kırmızı mercimekte 2'nci ve pamuk üretiminde de 2'nci sırada bulunduklarını bildiren Alan, "Bu yıl yağışlarla birlikte inşallah sıralamamız daha da yükseğe çıkacaktır." dedi.

        Diyarbakır'da 1 Ekim 2024-6 Nisan 2025 (su yılı) ile 1 Ekim 2025 ila 6 Nisan 2026 yağış verilerini karşılaştıran Alan, şunları kaydetti:

        "2025 su yılında bugüne kadar (6 Nisan) metrekareye düşen yağış miktarı 259 milimetreyken, 2026'da ise 669 milimetre olmuştur. Uzun yıllar yağış ortalamamız aynı dönem için 441,9 milimetre. Bu yıl yağışlarda, uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 51, geçen yılın su yılına göre ise yüzde 258'lik bir artış meydana geldi."

        Alan, geçen yıl biçerdöverlerin yağış azlığı sonucu yaşanan kuraklık nedeniyle yaklaşık 1 milyon 200 bin dekarlık alanda biçim yapmadığını kaydetti.

        Yağışların buğday üretimine etkisine değinen Alan, şunları aktardı:

        "Geçen yıl kuraklıktan dolayı özellikle buğdayda verimde ciddi düşüş yaşandı. Verim ortalamamız dekara 350-400 kilogramlardan 263 kilograma düştü. İnşallah bu yıl yağış sayesinde verimde dekara 450 kilogramları bulabileceğiz. Önümüzdeki süreçte yağışın ve hava sıcaklığının istediğimiz şekilde devam etmesi halinde bu artış söz konusu olacak. Bu yıl yağışların olması önümüzdeki yıllara da önemli katkılar sağlamakta. Yer altı su seviyesinde ciddi bir artış söz konusu. Barajlarımızdaki doluluk oranı önümüzdeki yıllar için de umut verici."

        Yüksek miktarda yağışın tarımsal ürünlerde meydana getirebileceği olumsuzlukların önüne geçilebilmesi için çiftçilere tavsiyelerde bulunan Alan, özellikle su tutan arazilerde çiftçilerin tedbir alması gerektiğini anlattı.

        Alan, "Çiftçilerin arklar oluşturarak, su tahliyesi yapmasını tavsiye ediyoruz. Bu tür yağışlı yıllarda özellikle su tutan yerlerde bitkilerde kök zararlarına ve pas hastalıklarına sebebiyet verebiliyor. Süneyle mücadele ekiplerimiz sahada. Çiftçilerimiz ekiplerimizden her türlü danışma hizmeti alabilecekler." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        WSJ iddia etti: Trump Durum Odası'ndan uzaklaştırıldı
        Tahran'da "füzeler eşliğinde" protesto
        ABD'den öğrencilere vize uyarısı
        Lübnan'ın İsrail saldırganlığı karşısında zor seçenekleri
        Trump ateşkesi uzattı, İran ne dedi?
        Kan donduran torun dehşetine rekor ceza
        Ondan geriye sadece görüntüler kaldı...
        Görsel tasarımında yeni dönem!
        Kaza kırıma uğrayan helikopterde inceleme sürüyor
        Binden fazla sanatçıdan Eurovision'u boykot çağrısı
        Onursal Adıgüzel dahil 19 kişi tutuklandı
        Gözler Merkez Bankası'nda
        Kapak kızları
        Kiracı mı karşılar ev sahibi mi?
        "Fenerbahçe'nin ruhunu almışlar!"
        Neden sadece Türkler çift demlik kullanıyor?
        Aslan derbi öncesi kupa mesaisinde!
        Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti güncellendi
        Beşiktaş'ın kupada konuğu Alanyaspor!
        "Şarkımız 19 Mayıs'ta çıkacak"
