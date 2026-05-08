Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Diyarbakır'da baba ve oğlunun ölümüne ilişkin sanıklara ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet talebi

        Diyarbakır'da baba ve oğlunun ölümüne ilişkin sanıklara ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet talebi

        AZİZ ASLAN - Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde geçen yıl iki grup arasında çıkan, baba ve oğlunun hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin 3'ü tutuklu 7 sanık hakkında "kasten öldürme" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2026 - 12:04 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da baba ve oğlunun ölümüne ilişkin sanıklara ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet talebi

        AZİZ ASLAN - Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde geçen yıl iki grup arasında çıkan, baba ve oğlunun hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin 3'ü tutuklu 7 sanık hakkında "kasten öldürme" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 4 Kasım 2025'te yaşanan silahlı kavgada baba Zülfü (66) ve oğlu Ensari Coşan'ın (36) ölümüne ilişkin tutuklu Ahmet K, Şerif K. ve Aziz O, tutuksuz sanıklar Abdulbaki F. ve Mehmet Zülküf F. ile haklarında yakalama kararı bulunan Diyar O. ve Osman O. hakkında hazırlanan iddianame 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, Kayapınar'ın Talaytepe Mahallesi Diclekent Bulvarı'nda bir kasap dükkanında taraflar arasında ticari anlaşmazlık yüzünden silahlı kavga çıktığı belirtildi.

        Otopsi raporuna göre baba ve oğlunun ölümünün kurşun yaralanmasından kaynaklı olduğu tespitine yer verilen iddianamede, maktul Zülfü Coşan'ın eşi H.C'nin şu beyanları yer aldı:

        "Silahlı kavgada ölen oğluma telefon geldi. Kim olduğunu sorduğumda sanıklar arasında bulunan Şerif K. ile konuştuğunu, kendisini olayın gerçekleştiği iş yerine çağırdığını, aralarındaki ticari anlaşmazlığı hallederek, barışacaklarını söyledi. Bunun üzerine eşim ve oğlum olayın yaşandığı bölgeye gitti. Eşimin ve oğlumun sanık Şerif K. tarafından tuzağa çekilerek öldürüldüğünü düşünüyorum. Bu nedenle sanıklardan şikayetçiyim."

        - "Sanıkların yerde yatan maktullerin yanındaki tabancaları aldığı belirlendi"

        Sanıklardan Aziz O'nun maktullerin iş yerine geleceğini bildiği, bu nedenle kardeşlerinden tabanca aldığının saptandığı belirtilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

        "Sonrasında hakkında yakalama kararı bulunan sanık Osman O. da olay yerine tabanca ile gelmiştir. Silahlı kavga sonucu sanıkların yerde yatan maktullerin yanında bulunan tabancaları aldığı belirlendi. Sanık Aziz O, yerde yatan maktullere tabanca ile ateş etmiştir. Hakkında yakalama kararı bulunan Diyar O. da işletmeden çıkarak iş yerinin bahçe kısmında bulunan maktullere tabancayla ateş etmiştir. Sanıklardan Aziz O. ve Şerif K. olay esnasında hayati tehlike geçirecek şekilde yaralanmıştır."

        İddianamede, olaya ilişkin kamera görüntülerinin de taraflar arasında çıkan tüm eylemleri göstermediği, kör noktaların olduğu ifade edildi.

        İddianamenin sonuç kısmında şu değerlendirmelerde bulunuldu:

        "Aziz O'nun fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek eylemi gerçekleştirdiği kanısına varılmıştır. Kamera kaydına göre, sanık Ahmet K'nin belinden çıkardığı tabancayı, yakalama kararı bulunan Diyar O'ya verdiği tespit edilmiştir. Olay sonrasında sanıkların maktullerin üzerinden aldıkları tabancaları kullandıkları araçların ön koltuğuna yerleştirdikleri belirlenmiştir. Uzmanlık raporlarından, sanıklardan alınan svaplarda (adli tıp ve veterinerlik gibi alanlarda yüzeylerden örnek toplamak için kullanılan pamuklu çubuklar) atış artıklarının bulunduğu tespit edilmiştir. Sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek maktuller Zülfü ve oğlu Ensari Coşan'ı kasten öldürdükleri anlaşılmıştır. Sanıklar hakkında dava açmaya yeterli delil bulunduğu anlaşılarak, yargılanmalarının yapılarak, sevk maddeleri uyarınca cezalandırılması kamu adına talep ve iddia olunur."

        İddianamede, maktuller Zülfü ve oğlu Ensari Coşan hakkında "kasten yaralama" suçlarından kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildiği yer aldı.

        - İstenilen ceza

        İddianamede, tutuklu Ahmet K, Şerif K. ve Aziz O, tutuksuz sanıklar Abdulbaki F. ve Mehmet Zülküf F. ile haklarında yakalama kararı bulunan Diyar O. ve Osman O. hakkında "kasten öldürme" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

        Sanıklar Ahmet K. ve Abdulbaki F. hakkında ayrıca "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD istihbaratı: İran ablukaya aylarca dayanır
        ABD istihbaratı: İran ablukaya aylarca dayanır
        WSJ: Suudi Arabistan ve Kuveyt'ten ABD'ye üs izni
        WSJ: Suudi Arabistan ve Kuveyt'ten ABD'ye üs izni
        Ateşkeste kritik eşik!
        Ateşkeste kritik eşik!
        Sallai’ye Premier Lig kancası!
        Sallai’ye Premier Lig kancası!
        Çin'de iki eski bakana idam cezası
        Çin'de iki eski bakana idam cezası
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
        Fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemenin detayları
        Fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemenin detayları
        Sağlık durumu hakkında yeni açıklama
        Sağlık durumu hakkında yeni açıklama
        Kayınvalidesi tarafından öldürülmüştü! Canavarın tehditleri!
        Kayınvalidesi tarafından öldürülmüştü! Canavarın tehditleri!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bin 400 yıllık gizem tek taşla çözüldü!
        Bin 400 yıllık gizem tek taşla çözüldü!
        Servetini çocuklarına bırakmayacak
        Servetini çocuklarına bırakmayacak
        Baba ile oğlunu öldürüp tahliye oldu! İşte gerekçesi...
        Baba ile oğlunu öldürüp tahliye oldu! İşte gerekçesi...
        "İstanbul'a gel yoksa engellerim"
        "İstanbul'a gel yoksa engellerim"
        Huzur evinde skandal görüntüler! 4 şüpheli gözaltında!
        Huzur evinde skandal görüntüler! 4 şüpheli gözaltında!
        İBB'ye yeni operasyon: 30 gözaltı!
        İBB'ye yeni operasyon: 30 gözaltı!
        Dünya Kupası şarkısı Shakira'dan
        Dünya Kupası şarkısı Shakira'dan
        Yok olarak var olmayı seçti
        Yok olarak var olmayı seçti
        Fiş sayısı azaldı fiyat yüzde 50 arttı
        Fiş sayısı azaldı fiyat yüzde 50 arttı

        Benzer Haberler

        Glütensiz yaşama güvenilir destek
        Glütensiz yaşama güvenilir destek
        Başkan Karamehmetoğlu vatandaşları fuara davet etti
        Başkan Karamehmetoğlu vatandaşları fuara davet etti
        Diyarbakır'da 10 bin yabani ceviz ağacı aşıyla verimli hale getiriliyor
        Diyarbakır'da 10 bin yabani ceviz ağacı aşıyla verimli hale getiriliyor
        Hastanede reçete toplayıp, hastaları eczaneye yönlendiren sanıklar, duruşma...
        Hastanede reçete toplayıp, hastaları eczaneye yönlendiren sanıklar, duruşma...
        Diyarbakır'da seyir halindeki tır alevlere teslim oldu
        Diyarbakır'da seyir halindeki tır alevlere teslim oldu
        Diyarbakır'da tandırda çömlek böreği
        Diyarbakır'da tandırda çömlek böreği