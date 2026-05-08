Diyarbakır'da baba ve oğlunun ölümüne ilişkin sanıklara ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet talebi

AZİZ ASLAN - Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde geçen yıl iki grup arasında çıkan, baba ve oğlunun hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin 3'ü tutuklu 7 sanık hakkında "kasten öldürme" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.



Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 4 Kasım 2025'te yaşanan silahlı kavgada baba Zülfü (66) ve oğlu Ensari Coşan'ın (36) ölümüne ilişkin tutuklu Ahmet K, Şerif K. ve Aziz O, tutuksuz sanıklar Abdulbaki F. ve Mehmet Zülküf F. ile haklarında yakalama kararı bulunan Diyar O. ve Osman O. hakkında hazırlanan iddianame 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.



İddianamede, Kayapınar'ın Talaytepe Mahallesi Diclekent Bulvarı'nda bir kasap dükkanında taraflar arasında ticari anlaşmazlık yüzünden silahlı kavga çıktığı belirtildi.



Otopsi raporuna göre baba ve oğlunun ölümünün kurşun yaralanmasından kaynaklı olduğu tespitine yer verilen iddianamede, maktul Zülfü Coşan'ın eşi H.C'nin şu beyanları yer aldı:



"Silahlı kavgada ölen oğluma telefon geldi. Kim olduğunu sorduğumda sanıklar arasında bulunan Şerif K. ile konuştuğunu, kendisini olayın gerçekleştiği iş yerine çağırdığını, aralarındaki ticari anlaşmazlığı hallederek, barışacaklarını söyledi. Bunun üzerine eşim ve oğlum olayın yaşandığı bölgeye gitti. Eşimin ve oğlumun sanık Şerif K. tarafından tuzağa çekilerek öldürüldüğünü düşünüyorum. Bu nedenle sanıklardan şikayetçiyim."



- "Sanıkların yerde yatan maktullerin yanındaki tabancaları aldığı belirlendi"



Sanıklardan Aziz O'nun maktullerin iş yerine geleceğini bildiği, bu nedenle kardeşlerinden tabanca aldığının saptandığı belirtilen iddianamede, şunlar kaydedildi:



"Sonrasında hakkında yakalama kararı bulunan sanık Osman O. da olay yerine tabanca ile gelmiştir. Silahlı kavga sonucu sanıkların yerde yatan maktullerin yanında bulunan tabancaları aldığı belirlendi. Sanık Aziz O, yerde yatan maktullere tabanca ile ateş etmiştir. Hakkında yakalama kararı bulunan Diyar O. da işletmeden çıkarak iş yerinin bahçe kısmında bulunan maktullere tabancayla ateş etmiştir. Sanıklardan Aziz O. ve Şerif K. olay esnasında hayati tehlike geçirecek şekilde yaralanmıştır."



İddianamede, olaya ilişkin kamera görüntülerinin de taraflar arasında çıkan tüm eylemleri göstermediği, kör noktaların olduğu ifade edildi.



İddianamenin sonuç kısmında şu değerlendirmelerde bulunuldu:



"Aziz O'nun fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek eylemi gerçekleştirdiği kanısına varılmıştır. Kamera kaydına göre, sanık Ahmet K'nin belinden çıkardığı tabancayı, yakalama kararı bulunan Diyar O'ya verdiği tespit edilmiştir. Olay sonrasında sanıkların maktullerin üzerinden aldıkları tabancaları kullandıkları araçların ön koltuğuna yerleştirdikleri belirlenmiştir. Uzmanlık raporlarından, sanıklardan alınan svaplarda (adli tıp ve veterinerlik gibi alanlarda yüzeylerden örnek toplamak için kullanılan pamuklu çubuklar) atış artıklarının bulunduğu tespit edilmiştir. Sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek maktuller Zülfü ve oğlu Ensari Coşan'ı kasten öldürdükleri anlaşılmıştır. Sanıklar hakkında dava açmaya yeterli delil bulunduğu anlaşılarak, yargılanmalarının yapılarak, sevk maddeleri uyarınca cezalandırılması kamu adına talep ve iddia olunur."



İddianamede, maktuller Zülfü ve oğlu Ensari Coşan hakkında "kasten yaralama" suçlarından kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildiği yer aldı.



- İstenilen ceza



İddianamede, tutuklu Ahmet K, Şerif K. ve Aziz O, tutuksuz sanıklar Abdulbaki F. ve Mehmet Zülküf F. ile haklarında yakalama kararı bulunan Diyar O. ve Osman O. hakkında "kasten öldürme" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.



Sanıklar Ahmet K. ve Abdulbaki F. hakkında ayrıca "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.







