Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilerin eylemi sürüyor

        Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilerin eylemi sürüyor

        Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilerin eylemi devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2026 - 17:48 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilerin eylemi sürüyor

        Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilerin eylemi devam ediyor.

        Hizmet-İş Sendikası Diyarbakır İl Temsilcisi Ahmet Dinç, sendika üyeleri ve bazı belediyelerde işten çıkarılan işçiler Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi binasının yanında kurdukları çadırda eylemlerini sürdürüyor.


        İşçiler, davul ve düdük çalarak belediye binası önüne yürüdü.


        Hizmet-İş Sendikası Diyarbakır İl Temsilcisi Dinç, yaptığı açıklamada, gerçekleştirilen eylemin işçilerin inisiyatifiyle yapıldığını belirterek, amaçlarının mağduriyetin giderilmesi olduğunu söyledi.


        Dinç, "Haksız yere işten çıkarılan bu insanlar mağdur ve perişan durumda. Bu mesele artık insan hakları ihlali boyutuna ulaştı. Biz çözümden yanayız. İlk günden bu yana hukuki destek başta olmak üzere her konuda işçi kardeşlerimizin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.


        İşçilerden Miyeser Erekli de hiçbir gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldığını dile getirdi.


        İşe iadelerini talep eden Erekli, "Hepimiz alın terimizle çalışıyorduk. Bir bayrama daha mutsuz giriyoruz." dedi.


        Meliha Zengin de işten çıkarılan çalışanların büyük sıkıntılar yaşadığını söyledi.


        İrfan Kaya ise "Herkes evine ekmek götürmek için mücadele ediyor. Ekmeğimizle oynandı. Artık bu haksızlık sona ersin." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Gürlek duyurdu: Bir faili meçhul dosya daha çözüldü
        Bakan Gürlek duyurdu: Bir faili meçhul dosya daha çözüldü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Serdal Adalı'dan Şenol Güneş sözleri!
        Serdal Adalı'dan Şenol Güneş sözleri!
        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı
        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı
        Kocaeli'de toprak kayması! Korkutan görüntü!
        Kocaeli'de toprak kayması! Korkutan görüntü!
        İsrail ordusundan tarihinin "en yüksek bütçe" talebi
        İsrail ordusundan tarihinin "en yüksek bütçe" talebi
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Trump'tan İran'a: Anlaşmayı imzalamak için can atıyorlar
        Trump'tan İran'a: Anlaşmayı imzalamak için can atıyorlar
        Yeğeni konuştu: Durumu iyiye gidiyor
        Yeğeni konuştu: Durumu iyiye gidiyor
        Çağla Tuğaltay cinayetinde sıcak gelişme! 26 yıl sonra ilk mezar açıldı!
        Çağla Tuğaltay cinayetinde sıcak gelişme! 26 yıl sonra ilk mezar açıldı!
        G.Saray'da 10+4 sıkıntısı!
        G.Saray'da 10+4 sıkıntısı!
        Altında yükseliş beklemeye devam ediyor
        Altında yükseliş beklemeye devam ediyor
        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi!
        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!
        Kırmızı halıda Bella Hadid şov!
        Kırmızı halıda Bella Hadid şov!
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        'Dünyanın en güzel kadını' atışması
        'Dünyanın en güzel kadını' atışması
        Türk bilim insanının araştırması yeni tedavi yöntemlerine ışık tutuyor
        Türk bilim insanının araştırması yeni tedavi yöntemlerine ışık tutuyor
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"

        Benzer Haberler

        Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'nde endoskopi ve kolonoskopi hiz...
        Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'nde endoskopi ve kolonoskopi hiz...
        Dicle Kaymakamı Mustafa Atış, yeşil vatan için öğrencilerle birlikte okul b...
        Dicle Kaymakamı Mustafa Atış, yeşil vatan için öğrencilerle birlikte okul b...
        Diyarbakır ve çevre illerde "Orman Benim" etkinliği düzenlendi
        Diyarbakır ve çevre illerde "Orman Benim" etkinliği düzenlendi
        Çermik'te 1300 aileye nakdi destek yapılacak
        Çermik'te 1300 aileye nakdi destek yapılacak
        Dicle Elektrik'ten Güneydoğu'ya 100 milyar TL'lik yeni yatırım
        Dicle Elektrik'ten Güneydoğu'ya 100 milyar TL'lik yeni yatırım
        DİKO Başkanı Sanal: "Kuyumculuk sektörü sahipsiz değildir"
        DİKO Başkanı Sanal: "Kuyumculuk sektörü sahipsiz değildir"