Diyarbakır'da beslenme güçlüğü çeken 3 yaşındaki çocuk tedaviyle sağlığına kavuştu

        Diyarbakır'da beslenme güçlüğü çeken 3 yaşındaki Süleyman Çelik, ameliyatla sağlığına kavuştu.

        Giriş: 06.05.2026 - 16:41 Güncelleme:
        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aile çocuklarının tedavisi için Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Ek Binası'na başvurdu.

        Çocuk cerrahisi uzmanları Op. Dr. Suat Çal ve Op. Dr. Sevinç Akdeniz tarafından yapılan tetiklerin ardından Çelik ameliyat edildi.


        Operasyonun ardından Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı İkbal Türker ve ekibi tarafından takibi yapılan Çelik, sağlığına kavuşarak, hastaneden taburcu edildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Suat Çal, özellikle sık kusma ve mide içeriğinin akciğere kaçma riski bulunan çocuklarda cerrahi müdahalelerin hayati önem taşıdığını belirtti.

        Hastalarda erken ve doğru cerrahi müdahalenin hem yaşam kalitesini artırdığını hem de tekrarlayan akciğer enfeksiyonlarının önüne geçtiğini kaydeden Çal, "Çocuğumuzun tedavi sürecini başarıyla tamamlayarak sağlığına kavuşması bizler için büyük bir mutluluk." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
