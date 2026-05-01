Diyarbakır'da bir iş yerinde çıkan yangının söndürülmesi kask kamerasında

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangının söndürülme anı, itfaiye erinin kask kamerasınca kaydedildi.



İlçeye bağlı Mezopotamya Mahallesi'ndeki bir iş yerinin mutfak bölümünde dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.



Öte yandan, ekiplerin çalışması ve yangının söndürülme anı, itfaiye erinin kask kamerasınca kaydedildi.

