Diyarbakır'da bir kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin 3 zanlı tutuklandı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.



Mevlana Halit Mahallesi'nde 23 Nisan'da Mazlum Şiyar B'nin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıya ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.



Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Serhat B, Rojat B. ve Abdulkadir B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



Saldırıyla bağlantılı oldukları değerlendirilen 2 şüphelinin de yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.



Diyarbakır'da Mazlum Şiyar B, bir gün önce kavga ettiği bazı kişilerin de bulunduğu grubun 23 Nisan'da silahlı saldırısına uğrayarak ağır yaralanmış, kaldırıldığı Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamamış, saldırıya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.



