Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Diyarbakır'da birlikte yaşadığı kadını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

        Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde geçen yıl birlikte yaşadığı 22 yaşındaki İlayda Alkaş'ı silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Cemal A. hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2026 - 18:52 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklu sanık Cemal A. hakkında hazırlanan iddianame 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, 16 Temmuz 2025'te annesi, ablası ve kardeşiyle doğum günü kutlamasından dönen Alkaş'ın, Şehitlik Mahallesi 50. Sokak'taki evinin bulunduğu binaya girdiğinde birlikte yaşadığı sanık Cemal A'nın silahlı saldırısında öldüğü belirtildi.

        Maktul ile sanığın olaydan yaklaşık 8 ay önce dini nikahla beraber yaşamaya başladıkları ifade edilen iddianamede, Alkaş'ın sanık tarafından şiddet gördüğü kaydedildi.

        İddianamede uzun süre firari olarak arandıktan sonra yakalanan tutuklu sanığın, emniyet ve savcılıkta "susma" hakkını kullanarak savunma yapmadığı belirtildi.

        İddianamenin sonuç kısmında şu değerlendirmede bulunuldu:

        "Olay yerinde yapılan incelemede maktulde birden fazla mermi giriş çıkışının bulunduğu belirlenmiştir. Bu sebeple olayın planlanmış infaz şeklinde olduğu olay yerinde yapılan incelemelerde ortaya çıkmıştır. Olay yerinde kullanılan silaha ait mermilerin alınan uzmanlık raporuna göre 6136 Sayılı Yasaya aykırı silahlardan olduğu anlaşılmıştır. Olaya en yakın tanıkların maktulün annesi, kız kardeşi ve kız kardeşinin erkek arkadaşının olduğu tespit edilmiştir. Alınan ifadelerinden de anlaşıldığı üzere eylemi Cemal A. gerçekleştirmiştir. Sanık kıraathanede oturup, maktulün ikametine gelmesini beklemiştir. Olay yerinde bulunan görgü tanıklarının beyanında da sanığın eylemi gerçekleştirdikten sonra telaşlı ve hızlı bir şekilde koşar adımlarla olay yerinden kaçtığı tespit edilmiştir. Sanığın üzerine atılı suça yönelik kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren dosyadaki mevcut delil durumu, dosyada yer alan kamera görüntüleri, elde edilen biyolojik bulgular, tanık beyanları, teşhis tutanakları ve tüm dosya kapsamı göz önünde bulundurulduğunda, suç isnadına yönelik somut delile dayalı kuvvetli şüphe oluşturması nedeniyle sanığın 'tasarlayarak kasten öldürme' suçunu işlediği anlaşılmıştır. Sanık hakkında dava açmaya yeterli delil bulunduğu anlaşılarak, yargılanmalarının yapılarak, sevk maddeleri uyarınca cezalandırılması kamu adına talep ve iddia olunur."

        İddianamede, 8 şüpheli hakkında ise kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildiği yer aldı.

        - İstenilen ceza

        İddianamede, tutuklu sanık Cemal A. hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
