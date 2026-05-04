Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Diyarbakır'da birlikte yaşadığı kadını öldüren sanık hakim karşısında

        Diyarbakır'da birlikte yaşadığı kadını öldüren sanık hakim karşısında

        Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde geçen yıl birlikte yaşadığı 22 yaşındaki İlayda Alkaş'ı silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan ve hakkında "tasarlayarak kasten öldürme", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Cemal A'nın yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2026 - 16:55 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da birlikte yaşadığı kadını öldüren sanık hakim karşısında

        Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde geçen yıl birlikte yaşadığı 22 yaşındaki İlayda Alkaş'ı silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan ve hakkında "tasarlayarak kasten öldürme", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Cemal A'nın yargılanmasına başlandı.

        Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Cemal A, maktulün annesi H.A, babası M.A. ile taraf avukatları hazır bulundu.

        Duruşmada savunma yapan Cemal A, İlayda Alkaş ile mutlu bir evliliklerinin olduğunu iddia ederek, resmi nikahlarının bulunmadığını belirterek, "Eşim bir sorunumuz olmamasına rağmen bir kez kadın sığınma evine gitti, sonra evine geri döndü. Eşim hamileydi. Çocuğu aldırmayı ve ayrılmayı düşündüğünü söyledi. Ailesinin evine yerleşti. Eşimle konuşmak için annesinin evine gittim. Evde kimse yoktu, kıraathanede bekledim. Binaya doğru gelen taksiden eşim, annesi, kız kardeşleri ve tanımadığım bir adamın indiğini gördüm. Yanımda bulundurduğum tabanca ile ateş ettim. Ardından taksiyle olay yerinden uzaklaştım. Sonra teslim oldum, pişmanım." ifadesini kullandı.

        Maktulün annesi H.A. ise kızının görücü usulü evlendiğini belirterek, eşinin izin vermemesinden dolayı kızını 7 ay boyunca hiç görmediğini ileri sürdü.

        H.A, "Doğum günü kutlamasına gittik. Döndüğümüzde taksi binanın yanında durdu. Cemal tabancayla ateş etti, kızım yere düştü. Şikayetçiyim." dedi.

        Maktulün babası M.A. ise kızının ölümüyle ilgili sanıktan şikayetçi olmadığını belirtti.

        Duruşmada, başka bir suçtan tutuklanan O.K. de tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden tanık olarak dinlendi.

        Cumhuriyet savcısı esas hakkında hazırladığı mütalaasında, sanığın "kasten öldürme" suçundan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi avukatları davaya katılma talebinde bulundu.

        Maktulün ailesinin avukatları sanığın cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını, sanığın avukatları ise müvekkillerinin tahliyesini talep etti.

        Mahkeme heyeti, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatının davaya katılma talebinin kabulüne, Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi avukatlarının davaya katılma taleplerinin ise reddine karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

        - İstenilen ceza

        İddianamede, tutuklu sanık Cemal A. hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

        Diyarbakır'da yaşayan İlayda Alkaş (22), merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'ndeki evine 16 Temmuz 2025'te annesi, ablası ve kardeşiyle doğum günü kutlamasından dönmüş, binaya girdiği sırada birlikte yaşadığı Cemal A'nın silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CENTCOM: ABD bayraklı iki gemi Hürmüz'den geçti
        CENTCOM: ABD bayraklı iki gemi Hürmüz'den geçti
        İran basını: ABD savaş gemisi vuruldu
        İran basını: ABD savaş gemisi vuruldu
        CNN yazdı: Putin'in güvenliği en üst düzeye çıkarıldı
        CNN yazdı: Putin'in güvenliği en üst düzeye çıkarıldı
        G.Saray'da rehavetin faturası ağır oldu
        G.Saray'da rehavetin faturası ağır oldu
        GameStop eBay'i almak istiyor!
        GameStop eBay'i almak istiyor!
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        Gayrimenkul satışında toparlanma
        Gayrimenkul satışında toparlanma
        Nisan ayı enflasyonu açıklandı
        Nisan ayı enflasyonu açıklandı
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Bulantı ve kusma şikayeti olan 2 çocuk öldü! Anne ve baba hastaneye kaldırıldı!
        Bulantı ve kusma şikayeti olan 2 çocuk öldü! Anne ve baba hastaneye kaldırıldı!
        Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev!
        Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev!
        İlayda 12 kurşunla öldürüldü! Babası şikayetçi olmadı!
        İlayda 12 kurşunla öldürüldü! Babası şikayetçi olmadı!
        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
        Met Gala'da Jeff Bezos huzursuzluğu
        Met Gala'da Jeff Bezos huzursuzluğu
        Dünyanın en sıra dışı yerleşimleri
        Dünyanın en sıra dışı yerleşimleri
        Artık sürücü koltuğunda değil
        Artık sürücü koltuğunda değil
        Gelinini öldürmüştü! Kaynana vahşetinde tüm detaylar çıktı!
        Gelinini öldürmüştü! Kaynana vahşetinde tüm detaylar çıktı!
        Oktay Çubuk’tan haber var
        Oktay Çubuk’tan haber var
        4 – 10 Mayıs haftalık burç yorumları
        4 – 10 Mayıs haftalık burç yorumları
        "İntikam da sadakat de körlüğe yol açmamalı"
        "İntikam da sadakat de körlüğe yol açmamalı"

        Benzer Haberler

        Otomobil ve traktör fırtınada devrilen ağacın altında kaldı
        Otomobil ve traktör fırtınada devrilen ağacın altında kaldı
        Binanın bodrum katındaki yangında 13 kişi dumandan etkilendi
        Binanın bodrum katındaki yangında 13 kişi dumandan etkilendi
        Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı
        Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı
        Diyarbakır'da silahla çevreye rastgele ateş açan kişi yakalandı
        Diyarbakır'da silahla çevreye rastgele ateş açan kişi yakalandı
        Diyarbakır Valiliğinden 'okula yönelik silahlı saldırı' iddiasına ilişkin a...
        Diyarbakır Valiliğinden 'okula yönelik silahlı saldırı' iddiasına ilişkin a...
        Diyarbakır'da pompalı tüfekle havaya ateş açan şüpheli gözaltına alındı
        Diyarbakır'da pompalı tüfekle havaya ateş açan şüpheli gözaltına alındı