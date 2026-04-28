Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 109 kişi yakalandı

Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 109 şüpheli yakalandı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde, ilçe jandarma komutanlıkları ekipleri, asayiş ve diğer suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.



Operasyonlarda, aralarında "kasten öldürme", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "hırsızlık", "başkasının bir malı teslimi veya malın alınmasına karşı koymaya mecbur kılmak suretiyle yağma" suçlarından arananların da bulunduğu 109 şüpheli yakalandı.



Şüpheliler işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.



