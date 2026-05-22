        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Diyarbakır'da çocuklar için etkinlik düzenlendi

        Diyarbakır'da Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) iş birliğiyle suça sürüklenen çocuklar için program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2026 - 20:10 Güncelleme:
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Çocuk ve Gençlik Ceza İnfaz Kurumu'nda düzenlenen programda, çocuklara yemek ikramı yapıldı ve çeşitli hediyeler verildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıflar Bölge Müdürü Demir, çocukların hamburger talebiyle başlatılmasına karar verilen programın, sadece bir yemek ikramı olarak kalmayıp kıyafet de dağıtıldığını belirtti.

        En büyük amaçlarının çocukların gönüllerine dokunmak olduğunu vurgulayan Demir, yıl boyunca düzenlenen etkinliklerle vakıf kültürünü derinden hisseden suça sürüklenmiş çocukların, kendilerine uzanan bu sevgi elini bağırlarına bastıklarını aktardı.

        Çocukların, vakıfları her an kapısını çalabilecekleri bir yuva olarak görmelerinden büyük bir mutluluk ve onur duyduğunu ifade eden Demir, şunları kaydetti:

        "Bugün gerçekleştirdiğimiz yemek programını tek seferlik bir etkinlik olarak görmüyoruz, aksine bu buluşma, yıl boyunca suça sürüklenmiş çocuklarımıza yönelik yürüttüğümüz geniş kapsamlı çalışmalarımızın bir parçasıdır. Bizler yıla yaygın olarak iftar buluşmaları, tatlı ve hediye dağıtımları düzenliyor, aynı zamanda kültürel varlıklarımızı korumanın önemini anlatan bilgilendirici sunumlar gerçekleştiriyoruz. Bu sürekli faaliyetlerimizdeki temel amaç, çocuklarımıza sadece anlık bir manevi iklim yaşatmak değil, köklü vakıf kültürünü hayatlarının her anına aşılamaktır. Evlatlarımızı ötekileştirmeden, onları yok saymadan, insan onuruna yakışır ölçüde topluma yeniden kazandırırken yüreklerine dokunabildiysek ne mutlu bize."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        CHP Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaptı!
