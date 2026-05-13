Diyarbakır'da doktoru darbettiği iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde önceki gün görevli bir doktoru bıçak çekerek darbeden şüpheli R.M. daha sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekiplerince hastane bahçesinde üzerinde bıçakla yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

