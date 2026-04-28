Diyarbakır'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 64 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Diyarbakır'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 64 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.



Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda, gümrük kaçağı 58 bin 668 paket sigara, 20 bin kozmetik malzeme, 996 muhtelif malzeme, 600 puro, 600 cep telefonu şarj cihazı, 400 paket ısıtılmış tütün mamulü, 400 termos, 168 kilogram açık tütün, 63 cep telefonu, 50 elektronik sigara ve 42 elektronik eşya ele geçirildi, 64 şüpheli hakkında işlem yapıldı.



