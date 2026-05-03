        Diyarbakır Haberleri Diyarbakır'da "Engelliler Onur Yürüyüşü" düzenlendi

        Diyarbakır'da, Büyükşehir Belediyesi tarafından "Engelliler Onur Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2026 - 18:44 Güncelleme:
        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi binası önünde bir araya gelen engelliler, aileleri ve katılımcılar, sloganlar eşliğinde ellerindeki pankartlarla Sümerpark'a kadar yürüdü.

        Parkta kurulan etkinlik alanında, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince ikramlarda bulunuldu.

        Yürüyüşe katılan TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu üyesi ve DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, yaptığı konuşmada, bir hekim olarak engellilerin yaşadıkları sıkıntıların ve zorlukların son derece büyük olduğunun farkında olduğunu ve onlara kulak verilmesi gerektiğini söyledi.

        TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu olarak engelli bireylerin sorunlarını araştırmak için bir süredir Türkiye'nin dört bir yanını dolaştıklarını dile getiren Gergerlioğlu, "Son derece önemli çalışma ve Türkiye'nin yedi bölgesine de gidip sorunları dinledik. Şu anda Meclis'te bir rapor çıkıyor. O raporun sonunda yasal değişiklikler olacak." dedi.

        Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük de engellilerin yaşam haklarının korunmasına ve yeni kanuni düzenlemelerinin yapılmasına yönelik birçok çalışma yaptıklarını ifade etti.

        Düzenledikleri etkinliğe kent merkezinin yanı sıra ilçeler ile farklı illerden de davetlilerin katıldığını belirten Küçük, "Bu onur yürüyüşünü hep birlikte onurlandırdığınız için çok mutluyuz. Başta Diyarbakır Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere ulaşılabilir olmaya yönelik pratik çalışmalarımızı başlattık." diye konuştu.

        Küçük, engellilere yönelik faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşlarını yerel yönetimlerce yapılan çalışmaları yerinde denetlemeye davet etti.

        Engelli bireyler ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de sorun ve taleplerine ilişkin birer konuşma yaptı.

        Etkinliğe, bazı siyasi parti temsilcileri ile ilçe belediye başkanları da katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

