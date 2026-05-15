Diyarbakır'da evde çıkan yangında itfaiye eri yaralandı, 2 kişi dumandan etkilendi

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde evde çıkan yangında itfaiye eri yaralandı, 2 kişi dumandan etkilendi.



Melikahmet Mahallesi'nde 6 katlı bir apartmanın 4. katındaki dairesinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Yangına müdahale etmek için evin kapısını kırmaya çalışan itfaiye personeli yaralandı.



İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, yaralı itfaiye eri ile dumandan etkilenen 2 kişiye ambulansta müdahale edildi.



Yangın, binada bazı evlerde de hasara neden oldu.

