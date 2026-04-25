        Diyarbakır'da Fırat Nehri'ne düşen kişinin cenazesi ulaşıldı

        Diyarbakır'da Fırat Nehri'ne düşen kişinin cenazesi ulaşıldı

        Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde kullandığı botun devrilmesi sonucu Fırat Nehri'ne düşen kişinin cenazesine ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2026 - 18:00 Güncelleme:
        Diyarbakır'da Fırat Nehri'ne düşen kişinin cenazesi ulaşıldı

        Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde kullandığı botun devrilmesi sonucu Fırat Nehri'ne düşen kişinin cenazesine ulaşıldı.

        Kırsal Geçitköy Mahallesi civarında ailesiyle nehrin karşı tarafına piknik yapmaya gitmek için botla geçen Mehmet Aslan (51), aile bireylerini bıraktıktan sonra geri döndüğü sırada henüz belirlenemeyen nedenle botun devrilmesi sonucu nehre düştü.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, yan taramalı su altı görüntüleme cihazıyla yaptığı çalışma sonucu Aslan'ın cenazesini İbikkaya Mahallesi sınırlarında yaklaşık 39 metre derinlikte buldu.

        Aslan'ın cenazesi otopsi için Çüngüş Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

